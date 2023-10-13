中環商廈全層逾3.4億易手
近月港島核心商業區錄得多宗寫字樓買賣成交，其中，中環永安集團大廈14樓全層以約3.47億元連租約易手，為近年項目最大宗交易個案。
資料顯示，該全層商廈建築面積約15,946方呎，以最新做價計算，成交呎價約21,761元。物業仍連租約，租金回報率約2.4厘。據了解，該項目原業主為信興集團，早於1992年以約5,451萬元購入作出租用途，現時轉售，帳面獲利逾2.92億元，約31年升值約5.4倍。
會展單位兩億賣殼沽
另外，銀建國際(00171)作價約兩億元，售出灣仔會展廣場辦公大樓49樓01、02及09室，單位建築面積約6,889方呎，成交呎價約29,032元，有關成交透過公司轉讓形式交易。
百德國際(02668)亦以3,800萬元沽出自用的金鐘力寶中心2座19樓02室，以單位建築面積約1,900方呎計，成交呎價約20,000元，該集團會以每月7.6萬元租回單位，租期為完成交易日期起計一年。據了解，該單位約5年前以約7,163萬元購入，現帳面貶值約3,363萬元或約47%。
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