中環商廈全層逾3.4億易手

近月港島核心商業區錄得多宗寫字樓買賣成交，其中，中環永安集團大廈14樓全層以約3.47億元連租約易手，為近年項目最大宗交易個案。

資料顯示，該全層商廈建築面積約15,946方呎，以最新做價計算，成交呎價約21,761元。物業仍連租約，租金回報率約2.4厘。據了解，該項目原業主為信興集團，早於1992年以約5,451萬元購入作出租用途，現時轉售，帳面獲利逾2.92億元，約31年升值約5.4倍。