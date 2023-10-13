御金‧國峯銀主盤595萬開拍

近期銀主出貨態度轉趨積極。有代理於10月底將一口氣拍賣20項銀主盤，佔九成為住宅，當中，西南九龍御金‧國峯一房戶開價595萬元，較估價低約20%。

盈置地產將於本月26日舉辦首個樓盤拍賣會，共推出17個住宅及各一個商舖、車位及寫字樓銀主物業，開價總值逾6,500萬元。當中包括上述項目的6座高層B室，實用面積約400方呎，屬一房間隔，開拍呎價約14,875元。原業主於2012年以約692萬元買入，是次開價低約97萬元或約14%。該行指，單位銀行網上估值約748萬元，現低約兩成。

寶峰園低估值18%推 同場亦推出鰂魚涌寶峰園C座低層4室銀主單位，實用面積約632方呎，推拍價595萬元，呎價只有約9,415元。該單位個別銀行網上估值約733萬元，現時低約138萬元或約18.8%。而筲箕灣都城大樓低層C室，開價265萬元，以單位實用面積約395方呎計算，呎價約6,709元。資料顯示，今年該廈一個中層同室單位，以約365萬元易手，呎價約9,241元。

另外，是次亦推拍資助房屋銀主單位，其中，屯門公屋良景邨5座良萃樓高層6室，實用面積約150方呎，未補價第二市場開價僅約50萬元，呎價約3,333元。