上車盤平售 300萬有找

荃中成交價傳返9年前 每呎低見$8951 樓價持續回落，過往400萬元上車盤已經重新定義，不少私樓屋苑成交價低於「3球」。荃灣中心就連錄兩宗樓價290萬元成交，料屬約9年前價位。屯門康麗花園成交價亦跌至315萬元，料屬屋苑2016年後低位。

荃灣中心上月已出現一宗290萬元登記個案，市場消息透露，該盤4座一個低層單位，實用面積約324方呎，市傳以相同樓價售出，呎價約8,951元，做價返回約2014年水平。而銀行對上址網上估價介乎約310萬至334萬元水平，即做價低達13%。

美聯李廣順表示，自從該屋苑做價跌穿300萬元後，已成為不少準買家入市指標，同屋苑16座中層F室，實用面積約329方呎，數月前開價350萬元，至上月仍堅持320萬元才考慮沽貨，惟本月起態度終回軟。有客人洽購但出價僅「2字頭」，最終以298.8萬元沽，呎價約9,082元。

康麗兩房戶呎售$8678 屯門情況相近，消息指出，康麗花園1座低層G室，實用面積約363方呎，屬兩房間隔，原業主決意出貨，僅以320萬元開價放盤，其後再減5萬元成交，呎價僅約8,678元，單位2016年購入價都達290萬元，約7年帳面僅升值約8.6%。

同區指標屋苑屯門時代廣場，成交呎價同樣低至「8字頭」。消息指，該盤A座中層實用面積約409方呎單位，曾叫價460萬元，市傳以358萬元售，呎價約8,753元，約3年帳面貶值近100萬元。個別銀行對上址估價約540萬元，成交價偏低未知是否有其他因素影響。

將軍澳日出康城半新盤樓價進一步尋底。消息指，LP6的3座低層單位，實用面積約307方呎，市傳成交價跌至437萬元，呎價約14,235元，約5年樓價帳面貶值約9%。事實上，上月同類型單位做價已跌至450萬元。

新寶城連使費料輸180萬 香港置業劉浩勤指，將軍澳新寶城1座低層D室兩房戶，實用面積約434方呎，原業主2018年購入價達738萬元，早於2022年開價838萬元放盤，近期心急出貨，今年8月降至675萬元，最終成交價587.9萬元，呎價約13,546元。

該單位約5年帳面虧損約150萬元，或貶值約20%，連使費料損手逾180萬元。

市區藍籌屋苑呎價再低於萬元。美聯林海成稱，荔枝角美孚新邨5期蘭秀道18號低層C室，實用面積約614方呎，開價690萬元，放盤約5個月，終獲區內分支家庭客以580萬元承接，呎價約9,446元。

二手市場最新上車盤成交