旺角新盤變相減價一成

該盤昨日更新部分價單，買家選用360天付款計劃，基本折扣為17.5%，另有16伙指定一房單位，可額外享有介乎1.5至8.5%優惠。在不同折扣率下，該批單位折實價620.19萬至715.12萬元，呎價約20,006至25,092元。同時項目一按增設首年免息免供，按揭成數最高為樓價八成。

以折扣率最高單位之一的12樓A8室為例，單位實用面積310方呎，價單定價838.1萬元，以舊有總折扣14.5%計，折實價716.57萬元。價單更新後，最新折實價620.19萬元，即下調約13.5%。

此外，該批單位同時新增售價3%的代繳從價印花稅優惠，以及合共5%的提前成交及沒有使用貸款的現金回贈。若套用於上述例子，計及最高折扣及有關回贈，更變相減價約兩成。

禮著洋房1.78億成交 該集團執行董事田兆源稱，自8月開始交樓至今，有逾180伙完成收樓，項目入伙後收到不少查詢，為配合市場需求，新增上述付款方法。項目開售至今累售191伙，套現逾13億元。

項目昨開放3個現樓示範戶供傳媒預覽，包括一個連裝修示範單位，及兩個交樓標準戶，均以一房連開放式廚房設計。其中附設裝修的28樓A1室實用面積285方呎，附連22方呎闊度與客廳相等的露台。

市區豪宅新盤錄承接，同創集團的九龍塘洋房項目禮著首錄成交，項目1號洋房實用面積5,183方呎，日前以1.78億元售，呎價約34,343元。資料顯示，該洋房樓高3層，連花園、天台及停車位，並設升降機。

VICTORIA COAST下周招標 何文田一手樓盤傲玟重啟銷售後再錄成交，昨招標售出2座12樓A室，實用面積1,403方呎，成交價逾2,921.04萬元，呎價約20,820元。該單位曾於2021年3月以逾4,366.13萬元售出，惟其後交易告吹，最新售價較當時低逾三成。

至於華懋集團旗下港島薄扶林域多利道翻新項目VICTORIA COAST，昨公布最新銷售安排，再推出一伙於下周一招標出售。單位為A座18樓A室，實用面積1,367方呎，三房連套房間隔。該盤至今暫錄3宗成交，總成交額8,566.19萬元。

ONE SOHO第28樓A1室連裝修現樓示範單位，樓層高度達3.405米。 昨開放的其中一個交樓標準戶，為28樓B7室，實用面積320方呎。