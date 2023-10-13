簡訊一覽
●安踏體育(02020)披露，今年第三季度安踏品牌之零售金額按年錄高單位數的正增長；FILA同期之零售金額按年錄10至20%低段的正增長；所有其他品牌同期零售金額按年錄45至50%的正增長。
●中國財險(02328)今年首9個月合計原保險保費收入為4,095億元人民幣，按年增長7.5%。
●丘鈦科技(01478)9月攝像頭模組銷售數量合計3,133.2萬件，按月跌2.8%，按年跌11.8%，主要是客戶項目周期因素使然；指紋識別模組銷售數量合計994.3萬件，按月跌2.2%，按年跌16.1%，主要是本年度智能手機銷售數量按年減少。
●華潤水泥(01313)發盈警，預期今年首9個月純利將按年減少59至63%，主因產品銷售價格及銷量均按年下跌，以及去年同期處置一附屬錄一次性收益2.39億元。
●中國神華(01088)9月商品煤產量2,720萬噸，按年增長7.9%，煤炭銷售量3,790萬噸，按年升19.2%；首9個月累計商品煤產量2.42億噸，按年升2.8%，煤炭銷售量3.32億噸，按年升7.5%。
●中集車輛(01839)發盈喜，預計今年首9個月純利介乎21.65億至23.93億元人民幣，按年增長約2.28至2.62倍。
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