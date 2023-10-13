德國寶馬千億電池訂單敲定
就德國寶馬年初對外招標的約160GWh電池訂單，內媒消息指，蜂巢能源已獲寶馬歐洲區近90GWh的產能訂單，內地近70GWh訂單將由寧德時代或億緯鋰能提供。假設每瓦時的價格為0.6元（人民幣‧下同），估計寶馬該筆訂單總價值將合共高達960億元。
據報，是次寶馬給予寧德時代及億緯鋰能近70GWh訂單中，不僅限於圓柱電池範疇。至於蜂巢能源供給寶馬的電芯類型是其主打的大單品——短刀電芯，該些電芯將採取CTP模式在寶馬新一代平台的純電車型上使用。消息又指，蜂巢能源與寶馬的巨額訂單籌謀已久，早於7月已簽約，標準作業程序（SOP）時間預期為2027年年底。
另一方面，廣汽集團(02238)全資子公司廣汽資本擬與廣州開發區投資集團按同等比例，共同出資設立規模不超過1.55億美元等額人民幣的專項基金，投資滴滴自動駕駛公司（Voyager Group Inc.）不超過1.49億美元。其中，公司向全資子公司廣汽資本專項增資不超過7,500萬美元等額人民幣，用於設立專項基金及參與此次投資。另公司間接持股94.9%的附屬廣州廣汽荻原模具沖壓擬實施數碼化新工廠建設項目，項目計劃總投資6.98億元。
東風9個月銷量降20%
此外，東風集團(00489)公布，9月汽車銷量為20.08萬輛，按年上升0.93%；其中新能源汽車銷量達4.94萬輛，按年大升47.65%。今年首9個月，公司累計汽車銷量近149.13萬輛，按年下降20.7%；其中新能源汽車銷量近23.13萬輛，按年上升0.66%。
商務部等9部門發布《關於推動汽車後市場高質量發展的指導意見》，提出7方面政策措施，包括推動汽車配件流通規範、透明、高效發展；提升汽車維修數碼化服務能力；支持開展新能源汽車、智能網聯汽車等新型賽事活動；加快傳統經典車產業發展；支持自駕車旅遊消費發展，以及優化汽車消費金融服務。
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