德國寶馬千億電池訂單敲定

就德國寶馬年初對外招標的約160GWh電池訂單，內媒消息指，蜂巢能源已獲寶馬歐洲區近90GWh的產能訂單，內地近70GWh訂單將由寧德時代或億緯鋰能提供。假設每瓦時的價格為0.6元（人民幣‧下同），估計寶馬該筆訂單總價值將合共高達960億元。

據報，是次寶馬給予寧德時代及億緯鋰能近70GWh訂單中，不僅限於圓柱電池範疇。至於蜂巢能源供給寶馬的電芯類型是其主打的大單品——短刀電芯，該些電芯將採取CTP模式在寶馬新一代平台的純電車型上使用。消息又指，蜂巢能源與寶馬的巨額訂單籌謀已久，早於7月已簽約，標準作業程序（SOP）時間預期為2027年年底。