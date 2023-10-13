小米傳與華晨奇瑞洽商合作

近期小米造車的消息不絕於耳。內媒引述天眼查資料顯示，小米旗下的小米汽車科技近日披露所申請的「充電車及充電方法」專利，當中涉及充電車的電池倉、無線充電裝置及自動駕駛系統。其中電池倉用於裝載電池，無線充電裝置用於將電池的電能無線傳輸給電動車，而自動駕駛系統用於控制充電行使到與電動車處於預設的相對位置。

將設專屬控車App 該專利技術下，電動車在相對位置時，無線充電裝置能將電池的電能無線傳輸予電動車，從而提升充電自動程度及降低充電過程複雜度。

上月，小米汽車科技申請的「無線充電方法、系統及儲存介質」專利亦獲授權，同樣用於電動車無線充電。另小米旗下人工智能（AI）個人助理「小愛同學」的介面資訊近日透露，小米汽車將有專屬控車應用程式（App），用戶可透過手機的「小米汽車App」綁定車輛，支援遠端控車。

事實上，小米合夥人兼總裁盧偉冰在今年8月曾表示，小米造車進展非常理想，甚至近期一些進展遠超預期，明年量產上市的計劃不變。