內地汽車零件商遠赴墨西哥設廠

在西方發達經濟體「去中國化」的製造業趨勢下，將供應鏈從亞洲搬遷回本地及鄰近地區的「近岸外判（Near-Shoring ）」成為大趨勢。雖然中國已擁有成熟的電動車產業鏈，但在地緣政治因素的影響下，毗鄰美國本土的墨西哥反而成為不少電動車零件供應商落戶的熱門地點，甚至有不少中國企業亦遠赴墨西哥設廠。

中金的研究報告指出，美國汽車零件市場規模約2,600億美元，其中進口規模約佔50%，對墨西哥及加拿大的依賴程度逐漸增加。根據美國貿易管理局數據，截至2021年美國汽車零件進口總產值中，墨西哥佔37.7%，加拿大佔10.3%。

另邊廂，墨西哥是全球第6大汽車生產國，並且屬於「完全外向型市場」，整車產量約70%產品出口美國；去年汽車年產量達330萬輛，其中出口比重超過90%，是僅次於日、德、韓的第4大汽車出口國。

倘順利接訂單 收入可觀 中金指出，美國透過原產地規則增強北美本土企業的稅收優勢和成本優勢，變相限制了外國汽車產業鏈對美國的整車直接出口，因此在墨西哥設廠生產零件、在美國生產組裝汽車，是較佳的解決方法。墨西哥是美、墨、加3大北美國家之間土地、能源、勞動力、運輸成本最佔優勢的國家，因此成為各國企業北美設廠的最佳選擇。

根據不完全的統計，至少已有9家在A股上市的中國電動車供應鏈企業，宣布或已經落戶墨西哥，包括愛柯迪、銀輪股份、拓普集團、東山精密等。分析指出，相較墨西哥本地企業，中國企業在技術經驗、量產經驗、合作開發能力等均具顯著優勢。中金認為，若中國企業能夠在墨西哥順利承接訂單，將會帶來可觀的收入及利潤彈性。