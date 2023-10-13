華電動車企外闖突圍

降價谷銷量或拖低利潤 無可否認，今年來中國電動車產業發展迅速，但同時受一些負面因素困擾。梅少琼指出，汽車行業的價格戰已從傳統的內燃機汽車蔓延至電動車，電動車廠正在降價以推動銷量，導致利潤率面臨壓力，這將對新進入電動車市場的初創影響更大，因需要在抵住虧損的同時擴大產量。

她預期，車廠將會尋求降低成本的方法，比如改進生產流程以增加成本競爭力。值得留意的是，大宗商品價格回落亦為車廠創造了減價條件。近期不少新款電動車定價落在20萬至30萬人民幣的區間，某程度上也是受到這影響。

面對內地日益劇烈的競爭環境，中國車廠「出海」拓展業務也是其中一個選擇，畢竟目前中國的電動車產業確實處於領先地位。星展看好內地電動車龍頭比亞迪，部分原因也是因為其正加快海外布局，有望成為新的增長支柱。

該行早前發表的報告估計，明年比亞迪的出口銷量可達40萬輛，而且海外業務的利潤率也會較高；又提到比亞迪除了正在巴西和泰國設立生產設施之外，亦正在擴大在歐洲的銷售網絡。

另外，比亞迪在高級輔助駕駛系統（ADAS）領域的技術能力也值得期待，還與英偉達（Nvidia）合作進行人工智能（AI）開發，以增強其智能電動車技術，為未來的自動駕駛技術發展做好準備。再者，比亞迪作為目前全球最大的新能源汽車製造商，其產品組合也極之豐富，涵蓋了從大眾市場到個性化的客戶群，定價從不足10萬到100萬元人民幣都有，能夠覆蓋更廣的市場。星展估計，比亞迪能夠在今個財年實現300萬輛的銷量。

目前看來，國家政策也在支持電動車的發展，包括此前已把新能源車稅務優惠延長至2027年，一些地方政府亦可能會提供刺激電動車需求的措施。不過，這並非意味着行業的發展將一帆風順。梅認為，近期宏觀經濟數據表現不太鼓舞，房地產行業低谷等也可能會影響消費意願，故中國宏觀經濟的健康狀況亦會左右汽車行業的未來。

中國電動車企業第三季交付數據 梅少琼表示，比亞迪加快海外布局，有望成為新的增長支柱。