英8月GDP轉升0.2% 符預期
英國經濟有回升迹象。英國國家統計局周四公布，當地8月份國內生產總值（GDP）按月轉升0.2%，符預期，主要由服務業帶動。至於英國7月份GDP經修正後為下跌0.6%。
期間各產業表現不一，服務業按月增長0.4%，又以科技和教育行業成為經濟反彈主要動力；惟製造業萎縮0.8%，建築業亦下降0.5%。英國國家統計局表示，撇除其他因素，9月經濟需要增長0.2%，才能避免第三季度出現收縮。
德料今年經濟收縮0.4%
至於歐盟最大經濟體德國仍未擺脫俄烏戰事影響。德國經濟部最新表示，因應通脹持續、能源價格高企和國際貿易疲弱，當局預期今年經濟將收縮0.4%，明年及後年經濟則有望反彈至1.3%和1.5%。德國政府原先在4月估計今年全年經濟增長為0.4%。
另歐盟「二哥」法國央行行長德加洛（Francois Villeroy de Galhau）昨日發言，指觀乎俄羅斯等國正挑戰美元作為全球頭號儲備貨幣的霸權地位，建議發行全球主導貨幣的國家應遵守相似的可兌換規則，亦即特別提款權（SDR）籃子中的所有貨幣（美元、歐元、人民幣、英鎊和日圓）都應遵守類似的可兌換性規則，以避免經濟不穩定。
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