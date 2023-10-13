俄與沙特協調行動 望延長減產 油價彈

油組上調全球經濟預測 看增2.8% 石油輸出國組織及盟國（OPEC+）兩大成員沙特阿拉伯及俄羅斯早前宣布延長減產行動，俄羅斯總統普京在莫斯科出席「俄羅斯能源周」時表示，雙方未來將繼續協調上述行動。言論一出，市場隨即認為OPEC+減產將延至明年底，刺激國際油價昨日反彈，紐約期油及布蘭特期油曾各升0.65%及0.83%，每桶報84.02美元及86.52美元。

油組月報將今年全球經濟增長預測上調至2.8%，明年增長預測則維持在2.6%不變；另維持預測今、明兩年全球石油需求增速分別為每日244萬桶及225萬桶。

EIA：2050前碳排放難減 普京表示，若果OPEC+不協同減產，油價可能跌至每桶50美元之下；為了石油市場穩定，主要供應國需要在公開、透明的條件下進行互動，並讚揚沙特阿拉伯在市場發揮重要作用，強調俄羅斯將繼續與沙特合作，最終對全人類的福祉非常重要。他又提及，俄羅斯經濟正處於結構性改革階段，提出能源領域變革戰略方向，並指它是一個自然過程，非由地緣政治決定。

要留意的是，俄羅斯除了鋪路展開能源改革，近日亦實施了資本管制措施，主要是應對盧布貶值，措施包括強制出口企業在6個月內出售獲得的外匯收入。

另邊廂，美國能源情報署（EIA）近日示警，因全球人口增長、地區製造業上升和生活水平提高，帶動能源消耗增加；又料在2050年之前，全球能源二氧化碳排放量將會有增無減。

EIA署長Joseph DeCarolis又預期，到2050年，煤炭和天然氣發電量將佔全球發電量的27至38%。電動車銷量到2050年預計達20億輛，反之內燃機車的銷售在2027至2033年期間見頂。

阿美斟入股內企裕龍10% 至於沙特阿拉伯國營石油巨企沙特阿美（Saudi Aramco）近期則積極打入中國市場。沙特阿美公布，正就收購山東裕龍石化10%股權展開談判，雙方已簽署諒解備忘錄。倘若交易落實，裕龍石化將會是沙特阿美入股的第3家中國煉油廠，而他們之前分別入股榮盛石化和盛虹石化。

沙特阿美指，裕龍石化正興建一座煉油化工一體化工廠，每天可處理40萬桶原油，公司可能會向裕龍石化供應原油及其他原料。

金價方面，隨着美債孳息略見回落，現貨金價昨升0.33%，至每安士1,880美元。分析認為，一旦美國消費者物價指數（CPI）顯示通脹有降溫迹象，金價將升抵1,900美元。

其他大宗商品方面，有指澳洲正考慮對關鍵礦產清單進行重大調整，將鐵礦石、鋁土礦、焦煤等大宗商品列入其中，影響中澳兩國關係。專家認為，澳洲打破關鍵礦產的傳統定義，將鐵礦石等納入法律體系，以便在需要時進行出口管控。

布蘭特期油年內表現