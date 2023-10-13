花旗擬獅城開董事會會議 12年首次

近年新加坡經濟發展形勢大勇，風頭搶過香港，成功吸引不少外資進駐；反觀香港面臨外資退場、內需不足的困擾，經濟前景不明。在星揚港貶的趨勢之下，愈來愈多外資金融機構改以新加坡作為亞洲地區的發展中心。最新消息指，美資投行花旗就計劃今年在新加坡舉行董事會會議，為2011年以來首次，以反映該行致力擴大在新加坡的部署。

花旗新加坡主管Tibor Pandi在聲明中指，選擇新加坡作為今年董事會會議的地點，顯示花旗有意在未來數年於新加坡投資，並加大發展新加坡的業務。花旗董事會成員及高級管理層將會與新加坡的客戶、監管機構及員工會晤，目前花旗在新加坡共有約8,500名員工。

澳新銀行：星跑贏港 有感新加坡發展跑贏香港的，還有澳新銀行（ANZ Group）行政總裁廖賢志（Shayne Elliott）。他接受外媒訪問時表示，集團愈來愈多客戶選擇在新加坡投資其區域財資服務，目前該行在新加坡約有800名員工，是香港的兩倍，直言港星兩個金融中心的差距正在收窄。

他稱：「毫無疑問，大家都遷向新加坡，金融機構也是如此。數據也很清楚，新加坡的金融市場能力、貨幣中心能力增強了，過去數年新加坡是贏家」；又指「客戶在香港的情況出現變化」，從該行角度看：「新加坡相對跑贏了香港」，更多客戶選擇在新加坡投資其區域財資能力。惟他不忘補充，香港對該行而言仍是「一個非常重要的中心」。

澳新銀行據報在亞洲區的重點是重塑機構銀行業務，專注於大型企業客戶，並於29個市場開展業務。廖賢志自2016年擔任集團舵手以來，退出了5個亞洲市場的零售及財富管理業務，包括撤出印尼市場，並削減在中國的業務覆蓋。

早前亦有報道指，澳洲國民銀行上周關閉香港辦事處，並整合新加坡、內地及日本業務。