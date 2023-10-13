A股重上3100關 外資行仍降預測

內地「活躍資本市場」措施近期密集出台，帶動內地股市昨顯著反彈。滬綜指昨日重上3,100點，收升0.94%，滬深300指數升0.95%，收報3,702點。不過，外資投行摩根士丹利及滙豐證券不約而同調降A股前景預測，前者下調A股今年日均交易額預測5%，並削減7大中資券商股目標價；後者則降滬綜指年底目標至3,300點，反映外資對A股信心未回歸。

滙豐證券因應內地經濟復甦需時，以及低估了8月及9月北向資金流出規模，因而調低內地主要股市指數今年底目標5至8%。該行將滬綜指今年底目標由3,500點調低至3,300點；滬深300指數目標由4,200點調低至4,000點；深成指目標由12,000點降至11,000點。

傳禁接新客跨境炒股 要留意的是，隨着內地要求資金「班資回朝」全方位維穩股市及經濟，市傳內地首次發布通知，禁止內地券商及其海外分支機構吸納新的內地客戶進行離岸交易，禁止跨境炒股。通知又提到，現有內地客戶的新投資將受嚴格監控，以防止投資者繞過中國的外匯管制，限制資本外流，據悉措施是即時生效。券商招攬內地客戶的應用程式和網站，都要在10月底前下架。

人民幣匯價昨輕微做好，兌每美元開市中間價按日上調3點子，報7.1776，其後在岸價及離岸價在7.2996及7.2959上落。

數碼人幣產業園運作 此外，內地首個數碼人民幣產業園日前在深圳羅湖正式運作，A股上市公司上海華欽等9家首批意向入駐企業成功簽約。羅湖區金融服務署署長黃拓表示，羅湖將用兩至3年時間，力爭引進50家數碼人民幣產業鏈企業，實現營收及稅收分別不低於20億元人民幣及一億元人民幣。