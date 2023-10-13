內房海外債主恐損失80%

賣樓遠遜預期 世茂旭輝傳修改重組條款

多家已宣告違約的內地發展商正在對大規模的美元債務進行重組，問題是內地經濟放緩、樓市銷售又未見大幅好轉，重組條款的談判對海外債權人恐怕更不利，據報個別債主的還款本金最終要削減（Haircut）80%，即是說只能取回兩成的債務價值，投資重創！