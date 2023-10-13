內房海外債主恐損失80%
賣樓遠遜預期 世茂旭輝傳修改重組條款
多家已宣告違約的內地發展商正在對大規模的美元債務進行重組，問題是內地經濟放緩、樓市銷售又未見大幅好轉，重組條款的談判對海外債權人恐怕更不利，據報個別債主的還款本金最終要削減（Haircut）80%，即是說只能取回兩成的債務價值，投資重創！
融創中國(01918)的境外債務重組計劃在上周獲香港高等法院批准，是少數成功重組債務的發展商。不過，報道引述另一位發展商高層在重組談判中直言，如今環境已改變，條款亦需要改變，還說如果銷售持續惡化，融創可能在幾年後還需要再次重組，「所以我們不用融創（的重組方案）作為模板，這是不可能實現的」。
恒大危機引發銀行擠提
另外，中國恒大(03333)債務重組陷入僵局之際，一份「恒大所欠銀行貸款明細列表」在市場流傳，其中拖欠河北滄州銀行約30億元（人民幣‧下同），事件引發擠提。雖然滄州銀行其後發聲明澄清，該行向恒大及其關聯企業貸款金額為3.46億元，甚至在分行內堆出「現金牆」希望挽救存戶信心，惟有大批存戶要求提款。滄州公安機關稱，已拘留部分網上謠言散布者。
浙商銀行(02016)則在投資者互動平台交代，目前對恒大的授信餘額為20多億元，有足額的抵押，整體風險可控。
雅居樂傳匯出資金還款
此外，雅居樂(03383)向一些債券持有人表示，針對10月11日到期的一筆人民幣債券已匯出資金以支付本金。據報，至少一名債券持有人已收到款項。該公司又宣布，擬出售兩地產項目股權，但同時將收購3個地產項目股份，指退出部分項目可增強流動資金，而新收購則有助其定價、住宅單位的定位及品牌等，強調交易可精簡其現有業務結構及營運，以及妥善調配其資源。
事緣雅居樂計劃出售常州市天寧區風華路住宅項目五成，及常州市武進區陽湖西路住宅項目49%權益，代價分別為3.59億元及6,614.48萬元，即共約4.3億元。該企亦計劃增持江陰市人民西路住宅項目50%、啟東市科創路住宅項目50%，以及常州市新北區華山路住宅項目33%權益，代價分別為5.07億元、1.04億元及1.74億元，即共約7.9億元，日後3項目均為雅居樂間接全資擁有。公司預計，退出風華路及陽湖西路住宅項目後，將錄得4,088.06萬元及967.77萬元虧損。
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