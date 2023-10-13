莎莎料半年轉賺1.1億

去季營業額漲46% 該公司同日另一份通告則披露截至9月底止的第二季度銷售數據。期內公司錄得營業額10.97億元，按年升46.2%。其中，線下銷售增加50.6%至9.15億元，線上銷售增加27.7%至1.81億元；若與疫前相比，集團線下銷售已恢復47.2%。

若按市場劃分，期內港澳市場營業額為8.59億元，按年升61.6%；線下銷售增加69.4%，而同店銷售則增長61.6%。

截至9月底，澳門店舖81間，比疫情前減少37間；銷售額則恢復至疫情前45.7%的水平，旅客銷售佔比下跌20個百分點至50%。單計香港線下銷售按年升59%，同店銷售增長逾58%。集團表示，為應付旅客再臨，在財年內於香港開設3間新店舖，其中兩間位於尖沙咀，另一間位於大圍新大型購物商場「圍方」。

內地市場方面，期內營業額按年升13.7%至1.46億元，同店銷售按年跌約10.8%，線下銷售額恢復至疫情前的57.8%水平，而毛利額與去年同期相若，顯示今年的毛利率有所改善，以及營運效益進一步提高。