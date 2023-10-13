五成日企估華經濟衰到2025

中國和日本民眾互相「唔妥對方」，日本政府又在中美博弈緊隨美國，日本企業在華的困難處境可想而知，更慘的是眼見中國經濟開始出現過去日本經濟衰退的景象。外媒調查顯示，52%受訪日企預期，中國經濟衰退會延續到2025年；17%預期會延續到2024年底；預期今年首季之前就會反彈的比率僅得5%。

調查於今年9月27日至10月6日進行，45%受訪日企表示「業務受中國經濟放緩影響」，更有接近三分之二考慮將部分生產線遷離中國，以更加接近準備開發的市場，這些有意「去中國化」的日企當中的12%（即佔整體受訪者7至8%）表示，正在減少在中國的資本開支。

中國日本商會於9月8至22日另外進行的調查顯示，25%受訪在華日企表示今年不會在中國投資，22%更表示減少，同時有超過一半表示收入和盈利按季倒退。會長本間哲朗表示，中國政府「24條」吸引外資的措施，但日企需要更多執行上的細節。

薩利亞減慢中國開店 連鎖平民西餐廳薩利亞在內地的擴張步伐亦有所減慢，6月底開店373家，按年僅淨增兩家，主要是北京淨減14家，抵銷上海和廣州各淨開店8家。

不過，嚴苛的「清零」政策總算被廢除，截至8月底止財政年度，薩利亞在3個一線城市的經營溢利換算成人民幣後仍增長2.32倍。本港方面，截至8月底止財年的營業額換算成港元後增長35.21%，並且扭虧錄得經營溢利4,124.32萬元，6月底門店數量為59家，按年僅增一家。