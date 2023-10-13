迅銷年賺155億 預告續破頂

大中華區經營溢利升25% 迅銷全年收入為2.76萬億日圓，按年增長兩成；每股盈利2,675.3日圓。海外UNIQLO作為集團盈利重鎮，年內進貢2,269億日圓經營溢利，按年多43.33%，相當於集團經營溢利總額約60%。其中，大中華區經營溢利增長25%至1,043億日圓，主要是內地市場疫情消退，以當地匯率計價的全年收入及利潤皆大增，疫情期間對於品牌、市場推廣等投資成效逐步浮現；香港市場成績同樣理想，管理層提及旅遊需求的復甦帶動T恤、內衣等核心單品的銷售。

管理層明言未來會更進取地加快全球擴張，強化經營根基，除了希望徹底轉型為以「全球視野」出發的經營方式，強化全球品牌事業分部，又謂以往產品研發以日本市場為中心，如今會更考慮全球顧客需求。

集團預期截至明年8月底止的本財年（2024財年）各分部業績進一步改善，當中UNIQLO海外分部不論收入及利潤都將會大幅增長，並準備開更多優質店舖，計劃每年在北美及歐洲分別開設20家及10家新店，大中華地區則開80家新店。至於東南亞、印度和澳洲地區計劃每年開約60家新店。集團本財年開支預算加碼至1,020億日圓，當中UNIQLO海外分部佔333億日圓，另集團擬繼續投入開展自動化倉庫。

全年股息增40% 明年加碼 另外，迅銷旗下UNIQLO在9月換帥後，現為集團董事長、總裁兼行政總裁的柳井正於昨日舉行的業績會上，大讚接棒UNIQLO的塚越大介是「有大局意識的行動派」，不僅深思熟慮，還善於表達想法，直言他相當了解品牌未來的發展，稱他有資格成為接班人選。

現年44歲的塚越大介9月正式「擔大旗」，成為迅銷集團資深執行董事、UNIQLO執行董事、總裁兼首席運營官（COO），據當時公告解釋，公司目標是通過創建一個團隊來進一步加強管理職能，而塚越昨亦重申以團隊合作為中心的重要性。

集團昨日宣派末期息每股165日圓，全年股息290日圓，若計入股份拆細影響，按年增約40%。集團預期2024財年全年股息為330日圓。據最新指引，集團預估2024財年收入有望按年增長一成，並突破3萬億日圓，經營溢利料增長18.1%至4,500億日圓，純利料增長4.6%至3,100億日圓。

迅銷年度業績摘要