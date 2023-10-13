美上月通脹3.7%略高於預期 道指早段跌151

美國9月消費物價指數（CPI）按年升3.7%，略高於市場預期的增幅3.6%，與8月增幅一樣。撇除能源及食品後的核心CPI按年升4.1%，增幅較8月回落0.2個百分點，符合預期。通脹頑固主要體現在佔CPI比例較重的住屋成本，相關價格在9月按年增長7.2%；另交通服務價格亦按年大增10.2%，主要受汽車保險及汽車維修價格上漲影響；機票價格反而按年下跌13.4%。

發債高峰過 利率料見頂 就業數據好壞參半，美國上周首次申領失業救濟人數20.9萬人，略低預期；截至前周止持續申領人數為170.2萬人，高過預期。

大市方面，美股3大指數早段個別發展，道指曾跌151點，報33,653點；標指曾跌14點，報4,362點；以科技股為主的納指反覆，曾升54點，報13,714點。

聯儲局會議紀錄顯示，多數官員認為今年內再加息一次做法合適，惟同時又贊成要「審慎行事」。該份會議紀錄似乎未能為貨幣政策路徑帶來明確啟示。聯儲局理事沃勒出席活動時指出，隨着金融條件收緊，可以先觀察情況再採取進一步的政策行動。波士頓聯儲銀行行長科林斯則表示，聯邦基金利率目標已接近見頂，惟未必會暫停加息，要視乎經濟數據而定。

近期美股市場波動很大程度是受到國債孳息率上漲影響，惟有分析認為，隨着美國財政部的發債高峰期過去，從供求角度來看，以10年期美債為代表的長期國債供求平衡已經趨穩，利率或已經見頂。

國泰君安國際研究報告指出，由於今年初美國債務上限談判一直懸而未決，導致美國財政部帳戶餘額在5月幾乎見底，故當債務上限的協議達成後，財政部立刻透過大量發債緩解「囊中羞澀」的窘境。不過，大量增發國債亦導致美債價格有下行壓力，從而推升了孳息率。

補繳2254億稅 微軟擬上訴 經歷過去數月大額發債，截至2023年9月底，美國財政部帳戶餘額恢復至6,800億美元，超過了疫情前的平均值。財政部已經度過了大規模回補庫存的階段，未來的發債節奏會趨於常態化。

企業消息方面，科技巨頭微軟（Microsoft）表示，收到美國稅務局通知，稱公司需補交289億美元（約2,254億港元）額外稅款。有關稅款涉及微軟在2004至2013年間，公司於不同國家與司法管轄區之間的利潤分配。微軟擬向美國稅務局提出行政上訴，亦表明會在必要時訴諸司法程序。微軟股價早段曾跌0.85%。