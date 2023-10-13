金管首9月收954宗詐騙投訴 七成涉信用卡

隨着數碼普及程度上升，網上詐騙個案不斷增加。金管局副總裁阮國恒表示，今年首9個月收到涉及詐騙的銀行投訴954宗，遠超過去年全年總和的555宗，當中七成與信用卡交易有關。他指，相關個案主要集中「積分計劃」詐騙，即騙徒發出附有連結的短訊稱積分快將到期，要求事主付小量金錢兌換禮品，從而套取事主信用卡資料。

轉數快將增設可疑警示 阮強調，銀行及絕大部分本地商戶均不會透過短訊發送超連結，提醒不要點擊來歷不明的連結，以及對提供個人資料及金錢交易時加強警覺。當局近月亦收到10多宗涉及即時通訊軟件的詐騙個案，例如有市民的WhatsApp被不法分子入侵，再假扮朋友發出轉帳要求，涉及金額數千至一萬元不等，呼籲市民收到類似訊息要先與對方核實。

另外，金管局昨日亦向28間零售銀行發通告，確保銀行業在訊息共享、交易監察和客戶警示的3大範疇打擊詐騙的重點合作措施如期推出。

金管局主管（金融基建發展）黎巧兒表示，「轉數快（FPS）」將會新增可疑識別代號警示，進行交易時，若FPS識別代號與「防騙視伏器」標籤為「高危有伏」資料脗合，將會在確認交易前向用戶發警示；該服務預料將於兩個月內推出。她提醒，每次進行交易前，均要仔細核實付款詳情和收款人身份。

FINEST擬擴至更多銀行 銀行之間的訊息共享平台（FINEST）的首階段已在今年6月推出，助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）朱立翹稱，平台推出後運作暢順，目前有5間銀行參與，交換懷疑詐騙或洗錢企業的訊息，並計劃擴展至更多銀行；未來一兩個月內會就FINEST擴展至個人戶口諮詢業界及公眾，冀在私隱及打擊犯罪中取得平衡。