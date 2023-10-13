大摩估港樓明年再插一成 削6地產股目標價

本港樓價今年下半年又再拾級而下，摩根士丹利直言尚未跌完，不但將今年住宅樓價預測由升8%改為跌3%，更料明年再跌5至10%。市場憧憬港府兩周後於施政報告聽進民意「減辣」甚至「撤辣」，惟大摩直言，即使港府將非永久居民的從價印花稅率減半至15%，港樓亦難望明顯轉勢。

高息持續 負擔加重 該行看淡樓價，理由是「點陣圖」顯示美國聯儲局明年僅減息0.25厘，本港按息明年恐怕都會在4厘徘徊，港銀早前相繼調高H按封頂息，而且有可能再調高，按揭支出相對家庭收入的比率已從過去15年大約40至50%，升至56%，因此樓價需再下跌，市場始重拾負擔能力。

與此同時，租金回報率低於按息令投資者無意入市，用家則「租好過買」，過去兩年土地供應的伙數都高於政府的需求預測，進一步令供需失衡。

大摩下調6隻地產股的目標價，減幅平均19%，主要是樓價預測調低後，每股資產淨值折讓的假設要更大，整個板塊的評級亦不再是「吸引」。

大摩首選地產發展股按次列序