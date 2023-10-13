恒指越萬八 6日漲逾千

國家隊狂掃 4大內銀股舞 建行飆5.6%最好 中國財政部旗下中央匯金公司周三出手買入4大國有銀行的A股，並預告擬於6個月內繼續增持，維穩股市的動機甚明。官媒隨即發表題為《長線資金「站出來」 提振信心可期待》的文章，叫淡友別與長線資金對着幹。港股周四在內銀股推動下做好，並有成交重返千億元作配合，恒生指數升345點，全日企穩萬八點關，持續6個交易日的升浪累漲1,042點或6.06%。

官媒籲資金助護航 官媒文章稱，「眾所周知，匯金公司出手對市場的影響不容小覷……有着十分重要的護盤信號意義，其真金白銀的實際行動無疑帶了一個『好頭』」，更宣稱「此次匯金公司增持四大行只是開始，相信在匯金公司的帶領下，後期會有更多中長線資金加入」，「還呼籲諸如保險資金、養老金、企業年金等具有長期投資理念的資金也努力做好中長期投資管理工作」。

面對如此喊話，恒指甫開市即升穿18,000點關，漲幅午後擴至397點或2.22%，高見18,290點，收市仍升1.92%。國企指數升134點或2.19%，收報6,267點：科技指數收復4,000點大關，收報4,019點，升66點或1.68%。

投行中金不否認城投公司化解債務危機和房地產風險的工作會不利銀行的淨利息收益率和盈利，但重申國有大行經營穩健、估值「存在系統性低估」，繼續推薦農行、交行和郵儲行等高股息、低估值的國有大行。該行又評論，匯金入市為A股市場帶來新的資金，可穩定投資者信心。

摩根士丹利稱，大市能否喘穩回升，不能只靠「國家隊」，真正關鍵是多管齊下的刺激政策，以及地緣政治局勢穩定下來。

年底或上試二萬一 對沖基金經理、百翱資本管理管理合夥人黎士盛稱，中港股市今年嚴重跑輸亞洲，基金上月更是不斷拋售藍籌股，因此就算內地經濟信心有待復原，從交易的角度看，少許好消息已能谷起大市，中央入市或經濟政策的真正成效，已經相對次要。他透露在18,000點以下買藍籌股，跌市補倉，「咁當然成交不算好配合，但年底不太淡，以巴戰事對港股影響暫時很小，更關鍵是息口不再上升，一個月內先看19,000點，年底上試21,000點」。