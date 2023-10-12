輪商精選：博美團再升 揀19690
美團(03690)由上周五起連日上升，本周二收市重上110元後，昨日繼續上揚，高見118.3元的半個月高位，收市報116.5元，漲逾3.7%，升幅跑贏大市。
該公司日前公布，十一長假期內地服務零售日均消費規模較2019年同期增逾1.5倍。此外，美團旗下美團閃購公布，十一長假期的即時訂單量按年增長37%。
觀察個股認證資金流向，淡倉於日前見資金留意，例如周一錄得約600萬元資金流入。港股通方面，則見北水持續積極吸納美團，例如周一及周二共錄得約15.3億元資金淨買入。
睇淡留意高槓桿17780
投資者如看好，目前可以考慮選擇較保守的條款產品以控制風險，例如美團認購證19690，行使價140.1元，明年3月14日到期，實際槓桿6.1倍，為中年期、低面值之選擇，即時間值損耗較低，而且較能夠控制注碼。
若投資者看淡，可留意美團認沽證17780，行使價107.9元，今年12月22日到期，實際槓桿7.2倍，為行使價100元以上、兩個月期以上、低街貨證中最高槓桿。
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