股市估市：樓價未跌定 地產股觀望

內地剛過去的長假消費數據未如理想，A股長假期後復市首日隨即下跌，與此同時，內地房企債務危機再有波折，金九銀十銷售落空。據悉，內地考慮額外發行一萬億元人民幣國債，推出新一輪刺激政策以達成經濟增長目標。不過，「萬億元國債計劃」以往亦曾傳出，但未有採納。

其實，若然內地要平衡穩增長及防風險，料傾向以結構性政策扶持，推出大規模刺激方案的機會不大。外圍方面，以巴衝突升溫，地緣政治風險增加，觸發油價及金價雙雙上升，投資者留意對通脹的影響。

由於外圍不明朗因素籠罩，預計恒生指數受制於50天線（18,277點）。市場本周關注美國9月消費物價指數（CPI），以及內地9月信貸、通脹等情況。

新一份施政報告即將於10月25日公布，市場關注有關樓市及股市政策。市場憧憬港府有機會放寬樓市辣招、加推吸引人才政策，以及加快農地改劃等，部分資金事先炒作，香港地產板塊短線反彈。

然而，高利率環境持續，經濟前景不明朗，影響潛在買家入市意欲，加上待售住宅數量增加，發展商或再減價賣樓，樓價仍有下跌空間。投資者亦需要關注發展商的利息成本，以及資金流管理。整體來說，即使減辣，樓市提振效果或短暫，對發展商營運前景不宜過分樂觀。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡（作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益）