股市估市：樓價未跌定 地產股觀望
內地剛過去的長假消費數據未如理想，A股長假期後復市首日隨即下跌，與此同時，內地房企債務危機再有波折，金九銀十銷售落空。據悉，內地考慮額外發行一萬億元人民幣國債，推出新一輪刺激政策以達成經濟增長目標。不過，「萬億元國債計劃」以往亦曾傳出，但未有採納。
其實，若然內地要平衡穩增長及防風險，料傾向以結構性政策扶持，推出大規模刺激方案的機會不大。外圍方面，以巴衝突升溫，地緣政治風險增加，觸發油價及金價雙雙上升，投資者留意對通脹的影響。
由於外圍不明朗因素籠罩，預計恒生指數受制於50天線（18,277點）。市場本周關注美國9月消費物價指數（CPI），以及內地9月信貸、通脹等情況。
新一份施政報告即將於10月25日公布，市場關注有關樓市及股市政策。市場憧憬港府有機會放寬樓市辣招、加推吸引人才政策，以及加快農地改劃等，部分資金事先炒作，香港地產板塊短線反彈。
然而，高利率環境持續，經濟前景不明朗，影響潛在買家入市意欲，加上待售住宅數量增加，發展商或再減價賣樓，樓價仍有下跌空間。投資者亦需要關注發展商的利息成本，以及資金流管理。整體來說，即使減辣，樓市提振效果或短暫，對發展商營運前景不宜過分樂觀。
可吼福耀玻璃 上望41元
個股推介方面，福耀玻璃(03606)受惠於新能源汽車智能化，全景玻璃滲透率上升，市場對於多功能玻璃產品需求熾熱，預計高附加值玻璃產品銷售維持高速增長，帶動公司產品單價向上。另外，隨着原料、能源成本及運費下降，下半年復甦有望加快。現價對應2024財年預測市盈率14.1倍，低於5年平均值，向上阻力位41元，向下跌穿支持位32.2元止蝕。
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