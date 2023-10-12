荃灣地舖傳蝕15%易手

二線街舖蝕售，消息指，荃灣鹹田街61至75號石碧新村一個地舖，建築面積約1,050方呎，市傳累減近三成，以約2,382萬元連租約易手。該舖原業主買入約11年帳蝕約15%。

仲量聯行代理分拆放售旺角花園街18號地舖6個舖位，叫價3,500萬至1.1億元，總值約2.9億元。該批舖位連多間食肆連鎖租約，建築面積約350至1,200方呎，可劃分為兩個大單邊舖位。

上季工商舖成交額3年低

據中原（工商舖）資料，2023年第三季市場僅錄得約801宗工商舖買賣，再次跌穿1,000宗水平，為今年單季新低，總成交金額錄約131.2億元，是自2020年第一季後最低紀錄。今年第三季共錄得約210宗商舖買賣，較去年同期低約22.2%。而季內總金額錄約56.44億元，按季增約5.5%，惟按年減少約16.3%。該行預期買賣價有機會進一步下調約10至20%，租金跌幅相若。