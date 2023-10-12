辣招稅款季挫48%

各項物業辣招稅款季度表現

物業市場交投氣氛低迷，政府庫房受壓。稅務局資料顯示，今年第三季各項物業辣招稅款約11.87億元，屬去年第四季後新低，較今年第二季逾23.16億元急挫約48.8%。

而上季須付辣稅的物業成交錄553宗，按季減少約24.9%，當中涉及雙倍從價印花稅及15%新住宅從價印花稅的成交佔340宗最多，惟按季跌約32%，期內有一宗非住宅物業追收個案。上述兩項稅款上季僅徵收約6.98億元，按季減少約52%，為各項稅款中跌幅最顯著。

上月非首置辣稅買賣86宗破底 其次，非本地買家入市香港住宅須付的買家印花稅金額，同期錄約4.62億元，相關成交162宗，按季分別回落約45.5%及約19%。至於額外印花稅上季金額約2,746萬元，按季升約89.1%，涉及住宅成交亦增約41.7%至51宗。

若單計9月，各項辣招稅總稅款約3.29億元，較8月增約11.4%，涉及物業成交157宗，按月減少約21.9%，期內有關15%新住宅從價印花稅的成交只有86宗，創有紀錄以來新低，按月挫約33.8%。