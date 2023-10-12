雨後獲批滿意紙 短期現樓推售
新盤市況平淡，部分項目屆現樓後，隨即推動銷售工作。星星地產元朗朗屏雨後已獲批滿意紙，計劃短期內開放8個單位予公眾參觀，同時提供4種付款方法供現樓發售。
星凱‧堤岸3日沽4伙
發展商早前透露，新一輪銷售會提供不同付款方法，或涵蓋特長成交期、先住後付等。該盤自推售至今累沽169伙，套現逾10.3億元。
近日一手交投未算活躍，中洲置業營銷策劃總監楊聰永稱，旗下沙田星凱‧堤岸於3日內連沽4伙，包括昨售出的3座18樓D室三房戶，實用面積677方呎，享城門河景，成交價1,306萬元，呎價約19,291元。
至於信和置業(00083)等合作的將軍澳日出康城凱柏峰III昨亦錄成交，項目3B座27樓D室，實用面積572方呎，兩房連儲物室間隔，以990.3萬元售出，呎價約17,313元。
九龍建業(00034)的將軍澳海茵莊園昨沽出1座19樓A1室一房戶，成交價498.8萬元，呎價約17,319元。
南區豪宅放售 市值4.6億
豪宅市場續有大額放盤。戴德梁行指出，該行獲委託放售南區大潭道10A至10C號豪宅物業，佔地約8,792方呎，提供3個複式單位及地下停車場，市場估值約4.6億元。據悉，上址由資深投資者黎永滔或有關人士持有，2019年買入價約3.5億元。此外，渣甸山畢拉山徑50號獨立屋則經由仲量聯行推售，物業樓高5層，實用面積近3,700方呎，市場人士估計市值約4億元。
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