業主鬆綁 輸錢照沽

世宙賣606萬帳蝕一成 麗城虧損146萬 本地二手樓價回落，全港業主「身家」同時貶值，即使捱過辣招期都要輸。荃灣麗城花園套三房單位成交價792萬元，約3年帳面蝕146萬元。銀主接受現實都以平價搶客，紅磡黃埔花園同類物業以840萬元成交，做價比近6年前購入價帳面再低約11.6%。

美聯李杏儀表示，部分放盤業主有感樓市前景未明朗，遂擴闊議幅，蝕讓離場，上述麗城花園3期6座高層C室，實用面積約742方呎，最初開價850萬元放售，區內首置客見單位有近百萬元裝修，議價58萬元入市，呎價約10,674元，原業主於2020年以約938萬元購入，帳面貶值約15.6%。

黃埔銀主貨貶值百萬 中原王勤學則稱，元朗世宙1座中層D室兩房戶，實用面積約426方呎，日前減至606萬元沽出，呎價約14,225元，原業主2020年6月以670萬元二手購入，辣招期滿即沽，單位約3年帳蝕約9.6%。

10月藍籌屋苑連環失守，荔枝角美孚新邨、茶果嶺麗港城、鴨脷洲海怡半島及鰂魚涌康怡花園先後錄「蝕本」成交。該行王子健指出，黃埔花園10期3座低層A室銀主單位，實用面積約708方呎，套三房設計，成交呎價僅約11,864元，屬近期新低。單位2017年12月購入價達950萬元，帳面貶值110萬元。

美聯王俊康表示，美孚新邨5期蘭秀道16號低層A室套三房戶，叫價750萬元，原業主已移民，授權親友減價，終降至675萬元成交，減幅約一成，呎價約10,321元。

半新盤又要蝕讓出貨。晉誠地產李婉群表示，屯門上源6A座中層G室，實用面積約573方呎，放盤約半年，劈價104萬元，用家以590萬元入市，呎價約10,297元，約4年帳蝕54萬元。

愛琴海岸返7年前價位 此外，離港業主減幅更大，樓價跌勢明顯。世紀21天生置業鄭駿耀指，同區愛琴海岸8座低層H室兩房戶，實用面積約490方呎，原業主為外籍人士，打算賣樓回國，放盤一個月，再減42萬元，以438萬元近年新低價沽貨，重返7年前價位，呎價僅約8,939元。

美聯葉容生稱，粉嶺海聯廣場2座極高層兩房戶，屬移民盤，最初以415萬元放售，減至405萬元獲區內家庭客承接，呎價約8,691元，較銀行估價低約15至18%。

二手市場最新貶值成交個案