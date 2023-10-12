簡訊一覽
●碧瑤綠色(01397)公布，今年7月起從眾多香港政府部門、半政府機構及私人機構獲取總值7.5億元新合約，包括康文署批出為轄下深水埗及油尖旺區康樂場地提供清潔及輔助服務。集團手頭合約截至今年10月5日增至約47.4億元，創集團歷史新高。
●寶勝國際(03813)9月綜合經營收益淨額為16.61億元（人民幣‧下同），按年增長9.2%；首9個月綜合累計經營收益淨額為154.42億元，按年增長7.3%。
●海信家電(00921)預告，截至9月底止3個月料錄股東應佔利潤8.59億至9.68億元（人民幣‧下同），按年增91%至1.15倍，每股收益料介乎0.64至0.72元。首9個月料錄股東應佔利潤23.57億至24.66億元，按年多1.2至1.31倍，每股收益料介乎1.73至1.81元。
●融創中國(01918)9月合約銷售額約95.7億元（人民幣‧下同），按年升9.87%；若與8月賣樓數據作比較，銷售額升1.28倍。首9個月計，累計銷售額710.2億元，按年跌逾50%。
●越秀地產(00123)9月合約銷售額為99.76億元（人民幣‧下同），按年跌40.2%。首9個月之累計合約銷售額為1,119.3億元，按年升40.5%，相當於全年目標的84.8%。
●中國人壽(02628)今年首9個月累計原保險保費收入約為5,788億元人民幣，按年增長4.5%。
●春城熱力(01853)表示，因公司A股發行相關工作仍處問詢階段，故擬將發行A股決議案及A股發行授權決議案的有效期由今年12月1日延長12個月。
●據證監會披露虛擬資產交易平台名單，交易平台Ammbr於上月29日遞交牌照申請，但上周五（10月6日）因申請被撤回而從申請者名單中移除。
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