AMD購AI初創谷軟件 挑戰英偉達龍頭地位

英偉達（Nvidia）人工智能（AI）晶片所向披靡，成熟的軟件生態系統是撒手鐧。增長勢頭同樣迅猛的超微半導體（AMD）遂收購一家AI初創公司Nod.AI，交易預計本季完成，沒有披露作價。

Nod.AI又稱「Nod Labs」，擅長讓機器像人類反覆從嘗試和犯錯學習，改進大模型。AMD副總裁彭明博稱，正內部投資和出外併購雙管齊下，壯大AMD的AI軟件生態系統，為此一直尋求併購目標，Nod.AI日後歸屬的AI部門現有約1,500名工程師，以軟件為主，擬今年增聘300人後，明年再增聘。

AI晶片正上演「台南幫」對戰，事緣彭的老闆蘇姿丰和英偉達行政總裁黃仁勳都在台南出生。彭原為可編程晶片公司賽靈思（Xilinx）的舵手，因公司被收購成為AMD麾下一將。網傳英偉達眼見AMD在「H100」推出一年後即發布記憶體更多的「MI300X」，正把AI晶片產品周期由兩年縮至一年，擬於「B100」明年推出後一年，即2025年推出「X100」。

分析師睇好明年出貨量 熟悉科技行業的天風國際分析師郭明錤於社交平台唱好AMD，料AMD明年AI晶片出貨量約為英偉達一成，以採用先進封裝技術的「MI300A」為主，過半賣給微軟，其次是亞馬遜。如果與微軟合作順利，並取得Meta和Google的訂單，比率可望在2025年升至三成或更高；又指AMD的大客戶多是軟件巨頭，可彌補在AI軟件能力上的不足。