三星估經營溢利季彈2.5倍

南韓科技旗艦三星電子公布9月底季度的初步業績指引，經營溢利介乎2.3萬億至2.5萬億韓圜，以中間值2.4萬億韓圜（約139.97億港元）計，按季進一步回升2.58倍，勝市場預期，刺激股價反彈2.71%。

當然，記憶體價格仍顯著低於去年，按年計，經營溢利依然暴跌77.88%。收入方面，上季將介乎66萬億至68萬億韓圜，以中間值67萬億韓圜計算，按季回升11.64%，按年則跌12.73%。

券商指，半導體產業尚未回升，惟記憶體價格下跌空間有限，其中DRAM現貨價格有望在今季延續升勢，因為作為龍頭的三星今年次季終於放棄「頂爛市」的策略，毅然減產，通常一至兩季見效。大和相信，三星明年第二季會迎來售價大幅改善，早前美國為該企在中國的記憶體廠房引入若干美國設備豁免進口許可，也是利好因素。

惠普每股純利望回升 惠普（HP）的業績指引則反映個人電腦（PC）需求喘穩，為展望三星的晶片業務提供參考。惠普預期，截至明年10月底止2024財政年度，攤薄後經調整每股純利（下同）介乎3.25至3.65美元，中間值3.45美元大致符合市場預期。本財年尚未結束，但參考每股純利3.29美元的最新指引，即來年有望止跌。

自由現金流方面，下財年估計有31億至36億美元，同屬止跌回升，預期「接近百分百」循派息和股份回購來回饋股東。