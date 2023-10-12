寧德比亞迪車用電池全球市佔逾半

首8月出口南韓增1.1倍

事實上，歐、美、日、韓等傳統汽車場都在追趕電動車產業發展，但也不同程度面對過度依賴中國供應配件的問題。當中南韓8月自中國進口電動車總額為2.5億美元，按年大增155.6%；今年首8個月自中國進口電動車電池的數量增加114.6%，達44.7億美元，主因愈來愈多韓企為降低產品價格而選擇使用中國產磷酸鐵鋰（LFP）電池。