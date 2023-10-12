寧德比亞迪車用電池全球市佔逾半
中國電動車全產業鏈配套完善，已取得全球車市的主導位置！在電動車電池市場，據首爾SNE Research報告，截至8月底，內地電池巨企寧德時代在全球電動車電池市場的市佔率達36.9%，緊隨其後的是比亞迪股份(01211)，市佔率為15.9%。換言之，兩間中國公司的全球市佔率合共超過50%。
首8月出口南韓增1.1倍
事實上，歐、美、日、韓等傳統汽車場都在追趕電動車產業發展，但也不同程度面對過度依賴中國供應配件的問題。當中南韓8月自中國進口電動車總額為2.5億美元，按年大增155.6%；今年首8個月自中國進口電動車電池的數量增加114.6%，達44.7億美元，主因愈來愈多韓企為降低產品價格而選擇使用中國產磷酸鐵鋰（LFP）電池。
中國汽車工業協會數據顯示，9月內地汽車銷量約286萬輛，按年增加近一成，按月增加近11%，當中新能源汽車市佔率31.6%；首9個月累計汽車銷量約2,107萬輛，按年增長8%，新能源汽車市佔率29.8%。
比亞迪夥和諧港開3店
內地科企亦在追趕智能汽車的賽道。內媒引述企業徵信平台「天眼查」指，小米集團(01810)旗下小米汽車科技近日披露所申請的「充電車及充電方法」專利，當中涉及充電車的電池倉、無線充電裝置及自動駕駛系統。
香港方面，比亞迪股份(01211)與和諧汽車旗下子公司和諧新能源汽車服務（香港）首次合作，在沙田及西貢舉行開幕儀式，而位於將軍澳的第三家銷售店將在年底前開業。據報3間比亞迪電動車銷售店均只銷售BYD DOLPHIN（海豚）、BYD ATTO 3和BYD SEAL（海豹）3款電動車，參考售價由19.13萬至32.7萬元，並會在新界開設一間比亞迪電動車維修中心。
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