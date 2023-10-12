布油今季料闖92關 美70年代滯脹難重演

以色列及巴勒斯坦爆發近50年以來最大衝突，刺激油價及金價一度反彈。不過，有學者分析指，由於如今美國已從石油進口國變成石油輸出國，且擁有戰略石油儲備，故相信中東局勢不會重演1970年代的滯脹危機，油價若上升，美國反可受惠。

「滯脹」是指經濟停滯，但物價照升，即所謂「停滯性通脹」。1970年代，美國依賴中東進口石油，以色列與阿拉伯發生衝突，石油價格飆近10倍，對美國經濟造成打擊。不過，自2012年美國大量開採頁岩油後，美國從世界最大石油買家，變成自給自足甚至成為產油國。在去年爆發的俄烏戰爭，導致歐洲出現嚴重的能源危機，亦是由美國助一臂之力化解。

美油儲遠高於最低限額 分析亦指出，美國擁有戰略石油儲備，即使在俄烏戰爭後已跌至1983年8月以來最低水平，惟其戰略油儲仍遠高於法定最低限額，也高於國際能源總署建議的90天安全量。

此外，以色列的產油量不多，加上今時今日阿拉伯國家在以色列問題方面的結盟已沒數十年前那麼緊密，沙特阿拉伯更關注的國內經濟發展和長期利益最大化，埃及不支持哈馬斯，敍利亞苦於內戰，伊朗雖反以色列，惟料不會冒着美國報復風險高度介入事件。

瑞銀證券石油化工分析師郭一凡預計，第四季布蘭特期油均價為每桶92美元，並將今、明兩年的布油價格預測上調至每桶84美元和87美元，以反映過去3個月原油市場收緊和大量庫存消耗所導致的油價大幅反彈，建議關注油公司和油服公司。布油及紐約期油昨偏軟，分別報每桶87.53美元及85.53美元。

黃金ETF連續4個月走資 金價方面，本周初上海現貨黃金價格觸及每安士2,067美元高位，比周一倫敦金價高出112美元以上，價差乃歷史次高水平。國際金市方面，現貨金價昨日曾報每安士1,870美元，升近10美元。

世界黃金協會（WGC）的報告則指出，進入第四季，全球央行年度黃金儲備總量將保持強勁增長趨勢。由於股市脆弱、經濟衰退風險不斷上升、通脹波動，以及央行持續對黃金的興趣，料仍將為金價帶來支持，金價不會出現實質性的下跌趨勢，若市場過度沽空，可能是買入機會。

該會數據顯示，全球9月黃金交易所買賣基金（ETF）淨流出30億美元，乃連續第4個月淨流出；在金價下跌下，資產管理總規模（AUM）跌至1,980億美元或3,282噸。上月北美基金連續4個月減持黃金，錄淨流出20億美元。不過，亞洲資金連續第7個月出現淨流入，9月增加2.99億美元或5噸，中國為主要買家，貢獻2.66億美元。