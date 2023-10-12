日央行幣策倘續寬鬆 Yen兌港元下季見5算

神準外匯專家：美停加息時機難料 日本央行採取的超寬鬆貨幣政策，乃日圓匯價走向逾30年低位的關鍵，有外匯專家警告如果日本央行保持寬鬆政策，明年第一季日圓兌每美元恐貶至155水平，即是每百日圓兌5.03港元。不過，由於物價升溫超過預期，日媒指央行打算把通脹預期進一步上調，並商討寬鬆政策是否妥當。

日圓周三亞洲時段曾跌至148.98兌一美元，跌幅隨後略為收窄，見148.64，每百日圓兌5.24港元，年內已累計貶值逾13%。踏入10月份以來，日圓一直在149左右波動，並曾觸及150的近一年低位。

研上調年度通脹預測至3% 上季準確預測日圓走勢的瑞穗美洲外匯主管Garth Appelt表示，目前日本央行面臨的最大難題是判斷美國聯儲局何時結束加息周期，因為美國經濟增速高過預期，且難以預測聯儲局的舉動，對日本央行不利。除非聯儲局等主要央行改變目前的緊縮貨幣政策方向，導致美元走軟，否則難以阻止日圓貶值，並預期今年餘下時間日圓在148至152兌每美元之間波動。

雖然瑞穗預期明年初日圓可能低見155水平，其看法與高盛及美國銀行一樣，但外媒數據顯示，明年首季的日圓兌一美元預測中位數為140，意味未來半年可能上漲6%。

值得關注的是，日媒引述消息報道，日本央行已開始探討將截至明年3月底止2023財年的消費者物價升幅預期從7月預測的2.5%，上調至近3%，以反映物價上漲速度快過預期，包括原油價格上漲。日本央行將在本月底召開議息會議，據報屆時將結合物價預期，就寬鬆政策是否妥當展開討論。

訪日中國人勁減 南韓客飆 7月以來因日圓貶值推高進口商品價格，日媒指，日央行內部很多人認為「物價上漲已超出7月時的預想」。日央行每3個月公布一次展望報告，今年1月時預測的2023年度通脹升幅為1.6%，但在4月及7月分別上調至1.8%及最新的2.5%。

另外，日本大幅放寬因新冠疫情而實施的入境限制已一年，當地媒體指，今年8月有216萬名外國人訪日，比去年同期激增13倍，人數為疫情前2019年8月的86%，惟中國人赴日旅遊情況不太理想。

數據顯示，今年8月訪日中國人數較疫情前大幅倒退64%，反觀來自南韓遊客激增84%。不過，內地政府今年8月才剛解禁赴日本旅行團，故日本觀光廳預期效果之後會顯現，但亦關注福島核污水排海對中國人去日本旅遊的影響。

LVMH上季亞洲銷售遜預期 至於奢侈品公司LVMH集團亦受中國消費放緩的拖累，截至9月底止3個月，剔除匯率波動影響後，以中國為主的亞洲市場（日本除外）銷售額僅增長11%，遜市場預期，亦遠低於今年上半年的增幅23%。該企股價曾瀉8.45%。

日圓匯價年內反覆向下