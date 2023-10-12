亞開行籲華讓民企推動生產力

內地經濟放緩，亞洲開發銀行（ADB）首席經濟學家朴之水認為，是因為周期性和結構性問題兼而有之，內地當局實在有需要放手讓民營部門來推動生產力。他又指，今年初夏時內地經已進取地推出多項措施來支持民營經濟，所有人都謹慎地看待有關措施的落地情況。

惟朴亦指出，內地遊戲規則傾斜，讓民營企業感受到從監管壓力，以至不同的金融准入等各種風險。其他結構性的障礙還包括人口迅速老化，以及和勞動力規模下降，使經濟動力逐步減慢。

亞開行上月已下調中國經濟展望，將內地國內生產總值（GDP）今年增長預測下修0.1個百分點至4.9%，明年增長預測進一步放緩至4.5%。通脹率預測今年為0.8%，明年料升至2%。

料「迷失十年」不會出現 談到內地房地產問題，朴之水日前在澳洲的亞洲協會會議上指出，內房業過往長期貢獻內地經濟增長達兩個百分點，但這已成過去。惟他亦批評市場過度悲觀，以為內地會經歷日本式經濟問題。他認為，中國最可能發生的情況是雖然舉步維艱，但通縮和「經濟迷失十年」不會出現。

他稱，過往中國經濟一旦出現問題，政府都多數從供給側着手，大力地投資，但另方面消費者的保守本質從未改變。就算是應對氣候變化問題，都是以資助生產者為主，較少鼓勵消費者釋放儲蓄去應對問題。

對於近期米價上升，朴引述亞開行指引，促請各國政府不要嘗試直接干預市場，包括資助或出口管制等，以免扭曲價格，向市場傳遞錯誤訊息。