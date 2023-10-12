人幣國債在港發行增至500億

國家財政部指出，國務院批准今年在香港發行人民幣國債規模增加至500億元（人民幣‧下同），在第一及第二期累計發行240億元基礎上，第四季度亦將分兩期，分別發行160億元及100億元，當中第3期人民幣國債將於本月25日通過招標發行，具體發行安排將在香港金管局債務工具中央結算系統（CMU）公布。

計及本月即將發行的人民幣國債，有外媒統計顯示，這將使年度發行總額增至自2009年中國首次發行離岸人民幣主權債券以來的最高水平，而時值離岸人民幣已接近歷史低點，增加發行這類債券將有助內地透過提高人民幣需求和收緊離岸供應，以支撐人民幣匯率。此外，由於財政部是離岸人民幣債券市場僅次於中國央行的第二大發行人，故此類票據的穩定供應亦有助於為企業借款人建立長期定價基準。

高盛估內地數月內鬆幣策 另一方面，關於有消息指內地正考慮增發萬億元人民幣國債以刺激基建投資，投行高盛預期，內地最快明年初才會落實增發國債計劃。該行認同內地未來數月將出台更多寬鬆貨幣政策，但認為中央不會選擇高調地提高官方3月設定的今年3%財政赤字率上限目標；又指截至第三季止，今年仍有1.2萬億元地方專項債額度未使用，而內蒙古等6個省份重啟發行特殊再融資債券，以償還地方債務，估計今年內地國債總發行額度為7.7萬億元。

該行又預期，面對地方賣地收入及地方政府融資平台集資能力下降，未來數月內地當局將會推出更多財政政策刺激基建投資。該行維持第四季內地再下調存款準備金率0.25厘，以及下調政策利率0.1厘的預測。