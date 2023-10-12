大摩：內地80%消費者不願買樓

內地政府為挽救低迷的樓市，近月不斷放寬限購、降首付比例限制、減按揭利率等措施，然而民眾對樓市前景仍持謹慎態度。美資投行摩根士丹利在上月25至28日於內地一至4線城市訪問約2,000名內地消費者，發現超過80%受訪者表示仍不願意入市或不確定是否要入市買樓。

對於樓市前景，42%受訪者預計未來12個月樓價將下跌，只有23%認為一年內會上漲。惟大摩補充，好消息方面，與7月相同調查相比，業主們將按揭還款額減少帶來的額外資金，用於消費及投資的意願增加。雖然在收入預期疲弱下，消費者情緒仍欠佳，但消費意欲按月實現小幅上升。

該行又指，內地大型房企一連串的負面消息或損害市場情緒，由於碧桂園現金狀況沒有改善，故維持其投資評級為「沽售」，目標股價0.71元。

另方面，繼續有地方政府放寬樓市政策。紹興市房地產市場持續健康發展協調小組辦公室發布《通知》，全面開放原限售房屋限制政策、全面推廣二手房「帶押過戶」，簡化交易流程，降低交易成本，保障資金安全。