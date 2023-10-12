美地產業促聯儲局停加息 道指高開

美國3大房地產行業及按揭協會組織罕有地共同致函聯儲局主席鮑威爾，希望游說聯儲局停止加息，同時冀當局承諾不會主動出售按揭抵押證券（MBS），至少在地產行業融資環境穩定前不要這樣做。美國國債孳息率周三續回落，10年期債息曾跌12.1點子，報4.543厘。

美國抵押貸款銀行家協會（MBA）、全國房地產經紀協會（NAR）、全國住宅建築商協會（NAHB）在致鮑威爾的信函中提到，市場對於聯儲局的利率政策展望並不明確，30年期定息按揭利率與10年期美債孳息率的息差不斷擴大。這種情況加劇供樓負擔能力的惡化趨勢，並且「對房地產市場造成額外的困擾」。

9月PPI增2.2%高過預期 業界冀聯儲局能明確不會考慮進一步加息、承諾不主動出售MBS。根據聯儲局「縮表」計劃，每月會減持350億美元的MBS，正常情況下這些減持動作都是通過「停止重新投資」已到期的MBS進行，不涉主動出售。

經濟數據方面，反映上游物價成本的美國9月生產物價指數（PPI）按年增長2.2%，高過市場預期的增幅1.6%。美股3大指數周三早段全線揚升，道指曾升143點，報33,882點；標指升19點，報4,377點；以科技股為主的納指升108點，報13,671點。

企業消息方面，能源巨頭埃克森美孚正式宣布收購頁岩油公司Pioneer Natural Resources的方案，前者將以595億美元、即每股253美元的出價進行收購，交易將會全數以等價股份支付。Pioneer股東每持有一股，可獲得2.3234股埃克森美孚。連同Pioneer本身的債務在內，今次收購的實際估值為645億美元，與先前的市場傳聞相若。埃克森美孚股價早段曾跌3.96%；Pioneer則升1%。

黑石傳入股迪士尼印業務 另外，有傳私募巨頭黑石集團曾與華特迪士尼接洽，希望收購後者在印度的娛樂媒體業務一部分股權。此前迪士尼因為業務表現不振，導致其股價一直受壓，並尋求出售部分資產將公司業務「瘦身」。迪士尼另宣布加州及佛羅里達州的迪士尼樂園門票加價，周三早段曾升0.84%。

設計及內容創作軟件公司Adobe宣布，其生成式人工智能（AIGC）引擎Firefly迎來重大升級，包括推出新一代的Firefly Image 2功能，在增加了AI訓練的素材外，亦提高了圖像的精細度，並且容許更多細節調整。Adobe股價曾升1.93%。