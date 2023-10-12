全球銀行業多賺2.1萬億

今年股本回報率料達13% 16載最好 以美國聯儲局為首的全球中央銀行在過去一段時間不斷大手加息，除了少數經濟體如中國、日本等維持寬鬆貨幣政策外，利率持續上升已成為新趨勢。在這輪加息浪潮之中，銀行業成為最大的贏家。顧問公司麥肯錫最新報告指出，去年全球銀行盈利增加2,800億美元（約2.18萬億港元），並預計今年行業的股本回報率（ROE）將達到13%，為2007年以來表現最好。

自2010年以來，全球銀行業ROE平均值在9%附近徘徊，但隨着最近一年多以來各國加息潮來臨，銀行在息差擴闊的幫助下獲利大幅改善。ROE是用來衡量一家企業賺錢能力的財務比率，其計算公式：股本回報率=（純利/平均股東權益）x100%。簡單來說，該數值愈高，則意味着公司在擁有同樣資本的情況下能夠賺更多錢，亦可視為其運用資本去賺錢的「效率」。

印度洋地區增長冠絕 從地理位置來看，印度洋沿岸地區的銀行業增長明顯跑贏全球，該地區主要指從非洲的肯亞起步、橫跨亞洲南部沿岸，一直延伸到澳洲的各個沿岸及島國經濟體。麥肯錫估計，2021至2030年期間，越南銀行業年均收入增長達到12%，冠絕整個印度洋；其次則為坦桑尼亞及莫桑比克，增長率料達11%；印度、菲律賓則為10%。相比之下，在亞洲太平洋沿岸地區明顯遜色，中國銀行業收入的年均增長料僅為5%，而日本更只得2%。另外，全球有一半在資本市場上表現最好的銀行（市盈率及市帳率估值最高），都集中在印度洋沿岸地區。

雖然銀行業能夠受惠於加息潮，但愈來愈多資金流向銀行的「競爭對手」，比如保險公司、基金、私募投資公司等。麥肯錫指出，這種「金融資產負債表轉移」的情況是一種全球現象。自2015年起，全球的金融資產負債表淨擴張113萬億美元，當中增長的金額中有73%是非銀行的資產負債表。

4大趨勢影響金融機構 除了客戶傾向把資產放在銀行以外，以往被銀行業獨霸的交易支付業務，亦開始被競爭對手所蠶食。其中，2015年起，面向消費者的電子支付交易，有一半是由非銀行的電子支付公司所處理。

展望未來，麥肯錫認為金融機構的前景將受到4大全球趨勢的影響。首先是宏觀經濟環境發生重大變化。世界許多地區的利率和通脹急升，這表明世界可能正處於新的「宏觀經濟時代」的風口浪尖。

其次是隨着科技進步不斷加速，客戶對由技術進步所驅動的客戶體驗要求愈來愈高，特別是生成式人工智能（AIGC）的出現可能會改變銀行業的遊戲規則，將生產力提高3至5%。第3是隨着宏觀經濟體系面臨壓力，以及新技術、參與者和風險出現，各國政府正在擴大和深化對非傳統金融機構和中介機構的監管審查。最後是系統性風險發生了「本質上的轉變」，皆因隨着地緣政治緊張局勢加劇，能夠刺激實體經濟的貿易和投資受到限制。