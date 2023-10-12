國家隊掃4大內銀A股8年首次 擬再增持

恒指5連揚 舜宇飆12%

回說昨日港股，內地傳擬發債籌一萬億元人民幣救市，刺激港股周三再升228點或1.29%，連升5日，累計上漲697點或4.05%，可惜18,000點關得而復失，成交額則回升至887億元，是9月22日以來最多。惟要留意，「北水」雖則連續第7日淨流入，卻未見進一步大手掃貨，昨日淨流入按日大跌逾78%至13.33億元，反映港股後市要繼續上衝，未必十拿九穩。