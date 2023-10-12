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國家隊掃4大內銀A股8年首次 擬再增持

港股昨日續做好，惟北水買貨金額大減。（中新社圖片） 港股昨日續做好，惟北水買貨金額大減。（中新社圖片）
港股昨日續做好，惟北水買貨金額大減。（中新社圖片）
正當市場關注十一長假期後內地當局有何「活躍資本市場」的措施，昨晚傳來被視為「國家隊」的財政部旗下中央匯金，昨日經A股入市增持4大內銀─工商銀行(01398)、建設銀行(00939)、農業銀行(01288)及中國銀行(03988)各0.01%股份，為8年來首次，以收市價計料合共涉資約4.76億元人民幣，並擬於6個月內繼續增持，相信能為市場打下一口強心針！
恒指5連揚 舜宇飆12%
回說昨日港股，內地傳擬發債籌一萬億元人民幣救市，刺激港股周三再升228點或1.29%，連升5日，累計上漲697點或4.05%，可惜18,000點關得而復失，成交額則回升至887億元，是9月22日以來最多。惟要留意，「北水」雖則連續第7日淨流入，卻未見進一步大手掃貨，昨日淨流入按日大跌逾78%至13.33億元，反映港股後市要繼續上衝，未必十拿九穩。
恒指昨日高開292點之後，最多升357點，高見18,022點，尾市升幅收窄，收報17,893點。主板全日沽空金額約141.14億元，沽空比率約為15.9%。恒生科技指數跑贏大市，收市升77點或2%，收報3,952點。
天風國際證券分析師郭明錤表示，舜宇光學科技(02382)股價「底部已過」，並預期集團可在iPhone與華為訂單帶動下，第四季手機鏡頭與相機模組（CCM）出貨需求有望實現兩位數增長。言論刺激舜宇股價做好，收升12.22%，報59.2元，膺升幅最大藍籌及科指成分股。
與此同時，舜宇在收市後公布9月數據顯示，手機鏡頭因去年同期低基數效應出貨回升至1.11億件，按年及按月分別上漲16.9%及3.1%；手機攝像模組按年上升41.4%至5,223.8萬件，惟按月計跌1.4%。
高盛降港交所目標價
華為擬增產新款智能手機的消息，亦帶挈中芯國際(00981)收升6.7%，報21元，是升幅第3大藍籌。另內地5大科網巨擘昨貢獻恒指77點升幅，又以美團(03690)反彈3.74%最勁，收報116.5元。
不過，同屬藍籌的香港交易所(00388)卻遭美資大行高盛削目標價，由380元下調至368元，惟維持「買入」評級及「確信買入」名單。高盛解釋，受市況疲弱影響，港交所第三季每股盈利或按季跌5%，亦因應股市成交下調，將港交所2023至2025年每股盈利預測分別下調4%、6%及2%。
此外，第二批綠色零售債券(04273)昨首掛表現平穩，開市報100元，之後高見100.45元，收報100.4元，全日成交4.63億元。同日掛牌的新股內地綜合IT解決方案服務提供商邁越科技(02501)高收38.13%，一手帳賺900元。
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