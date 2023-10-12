負資產按揭佔比恐創19年高

港府遲遲未有為樓市「撤辣」，下半年放寬按揭保險成數仍未能扭轉市場對樓價下行的預期。外媒引述分析估計，本港二手住宅樓價未來12個月恐再跌一成，如是者，負資產按揭貸款佔未償還按揭貸款金額的比重明年恐攀至5%以上，即創2005年3月底之後的19年新高。

不代表業主無力償債 去年12月底的負資產宗數一舉破萬，創2005年3月底之後新高，但涉及按揭貸款金額佔整體比重尚未升至該高位，當時僅3.66%。港樓今年上半年回暖令負資產宗數連續兩季下降，6月底僅餘3,341宗，但經絡按揭轉介首席副總裁曹德明已經估計，宗數可能反彈至今年3月底的約6,000宗水平。

當然，亞洲金融風暴後幾年，由於樓市泡沫爆破，本港陷於通縮，上述比率高過20%屬「家常便飯」，其中2003年6月底，即本港剛走出「沙士」災難時，更加創過31%的紀錄巔峰，宗數超過10萬，況且物業變成負資產不代表上會的業主無力償還。

中銀恒生不良貸款惹憂 儘管如此，中原按揭董事總經理王美鳳仍提醒，提防斷供至為重要，用家入市之前，應該預留不少於6至9個月的供樓儲備資金。