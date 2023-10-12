經濟不妙 投資觸礁 港千萬富翁7載最少

連跌3年至40.8萬人 淨資產中位數縮3% 環球經濟乍暖還寒，投資步履蹣跚，財富縮水是普遍現象，想成為千萬富翁更非易事！花旗銀行推算，截至今年6月止，全港淨資產千萬港元或以上的千萬富翁數目連跌第3年，最新只有40.8萬人，不僅較去年底減2,000人，亦是自2016年之後最少。

花旗銀行的「香港千萬富翁調查報告2022/2023」提及，上述富翁最新淨資產總值中位數為1,600萬元，較去年底少50萬元或3%；其中物業及流動資產佔比分別為72%及28%。期內流動資產中位數則為450萬元，較去年底跌100萬元或18%，換言之流動資產的跌幅較整體淨資產跌幅為多。

香港花旗銀行零售銀行業務主管李貴莊解釋，相關情況主因調查在今年4至6月進行，而當時樓市仍錄淨回報，但港股及中概股已經由高位回調16至20%，所以變相拉低流動資產表現；至於整體千萬富翁數目跌足3年則受大環境影響，因恒指及中原城市領先指數（CCL）於2020年12月底至今年6月底間，分別跌31%及6%。惟她補充，千萬富翁傾向採用環球多元化資產配置，不會投資單一產品及市場，相信他們的投資策略已隨着市況有所調動。

減持現金定存 攻基金 細看千萬富翁的流動資產分布，仍舊以現金及定存佔最多，但比例由去年55%下降至46%；股票緊隨其後佔30%，較去年的28%微升；另基金佔比按年多7個百分點至19%；債券佔比為3%。

此外，花旗今次調查探討了千萬富翁與下一代的財政關係及金錢觀念等議題。有趣的是，在一批流動資產逾1,000萬元的富翁中，他們不太願意跟子女分享財政資訊，只有20%受訪者指願意與子女分享個人資產狀況，反而多達92%表示願意與子女談及每月家庭開支情況。

67%願意支持子女置業 不過，一班千萬富翁仍願意為子女置業、結婚、旅行、創業及湊孫等人生階段提供支持，其中67%指願意支持子女置業，平均金額240萬元；54%樂意提供結婚開支，平均金額54萬元；子女方面，他們特別期望父母能夠就湊孫提供經濟支持，比率達40%，較受訪父母30%佔比更高，平均金額是100萬元。

調查於去年10至12月及今年4至6月進行，受訪本港居民平均年齡60歲，男性佔比50至60%，受訪人數逾3,400人。至於受訪千萬富翁子女年齡為13至18歲，受訪人數約200人。千萬富翁定義為擁有淨資產總值達1,000萬元或以上，同時有最少100萬元流動資產的富裕人士。

按息低過3厘 樓市才有救 至於市場期待政府早日「撤辣」救市，花旗則料70%機會取消非首置人士雙倍印花稅（DSD）；又指港樓目前租金回報率僅2.6厘，但按揭利率升至約4.1厘，按息要低過3厘才吸引更多投資者重返物業市場。

李貴莊（左）指，港千萬富翁傾向採用環球多元化資產配置。 今年次季持有投資產品 港千萬富翁人數連跌3年 流動資產分布佔比