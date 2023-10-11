政府財政響警號 開源節流為首務

這幾年港府的樓市政策失誤，加上港股流動性持續惡化，政府的稅收勢失預算。如今世界多災多難，搵食艱難，最怕港府財政「失預算」的現象會成常態化。觀近期發行的第二批零售綠色債券認購反應未及預期，說明港府不能老是以為可舉債應付開支，得盡快切實執行各項開源節流的措施，確保財政穩健，以免惹國際金融大鱷藉港元聯繫匯率穩定性議題再興風作浪！

經歷了社會動盪、新冠疫情和中美博弈，港府這幾年消耗了不少庫房「銀彈」來保經濟紓民困。不過，隨着社會回復穩定，疫情過去，恢復通關，國際地緣政治風險常態化，港府得籌謀盡快讓財政赤字減退，恢復財政盈餘，以確保能支持長遠建設及龐大公共開支。

問題是，今年初通關以來，市道復甦不似預期，出口貿易業仍在尋底，旅遊零售旺丁不旺財，利得稅及薪俸稅收只怕不易達標；加上港府死不「撤辣」任由樓市下行，投資氛圍極差下，本財季政府才推售一幅地皮，股市又一潭死水，意味地價收入及印花稅都好大機會遠遠未達預期目標。再看國際金融市場動盪，政府的投資收入能保本已萬幸。綜合而言，本財年港府的財政赤字好可能遠高於預計的544億元，這或迫使政府須將2024/25至2027/28年度預計可維持盈餘的目標要延遲實現。

為應付龐大的開支，港府財金官員一直強調可發債融資，但發債須支付利息，尤其如今息口尚未見頂。近期發行的第二批零售綠色債券，認購反應遜預期，反映在目前美元及美債利率高企下，收息族有更多更具靈活度的高息防守性投資選擇，未來港府若想藉發債融資，可能要提升利息以增吸引力，累積下來的長期債務成本負擔實不可輕視。

理財的基本哲學，就是量入為出。港府財政收入不似預期，得盡快採取有效措施開源節流。在開源方面，外圍環境難以控制，出口貿易要繼續捱打。地區旅遊及零售業仍在復甦，如何採取有效的宣傳和改革提升競爭力「搶客」，港府得與業界充分合作，做好配套服務和加強舉辦國際活動招客。

至於地產政策，說實話，撤銷過時的辣招政策最佳時點已過，樓市跌勢已成，信心低迷，如今即使全面撤辣，都難料刺激作用有多大，且看港府會否推出新的投資移民政策，以配合家族辦公室產業發展，尋覓新資金流入。

當然，開源的同時，「節流」同為重點。涉及民生的醫療衞生、教育、環境及食物、經濟等範疇，慳極有個譜，其他領域就得加倍節流，並得嚴查濫用社會福利者，確保政府資源用得其所。至於涉及長遠龐大開支的發展計劃，得謹慎從長計議，免得拖累財政之餘，更損及儲備，影響維護港元聯匯穩定的實力。

環顧全球，經濟體不會一下子由盛轉衰，而是衰開有條路，過程中政府施政不斷失誤，致狂瀾難挽、無可救藥的地步。財赤對香港經濟而言是警號，政府不能只管淡化問題，最忌是防守工夫做不好，還要執意開展高風險的大型基建項目，將香港推向萬劫不復的境地。