券商點股：局勢緊張利商品 紫金短線受捧

紫金為內地領先的礦業公司，今年上半年實現礦產銅49萬噸、礦產金32噸，分別按年增長14.21%、19.63%，而新增當量碳酸鋰為1,293噸。「雙碳」背景下的能源革命，為銅鋰等戰略性緊缺金屬礦產帶來重大機遇。

銅受惠清潔能源及電動汽車、儲能行業蓬勃發展，新興用銅需求領域不斷增長；而鋰礦上半年暴跌後正築底反彈，電動車仍在持續增長，電池需求強勁，鋰產品的前景仍不俗；黃金則在地緣局勢多變下，避險工具的角色仍重要，料金價保持高位震盪。從行業格局看，紫金的商品組合基本面穩固，前景佳。

伺機吸納 上望13.5元 紫金今年上半年營業收入1,503億元（人民幣‧下同），較去年下半年增長9%、按年增長13.5%；利潤總額155億元，較去年下半年增長36.1%；歸母公司淨利潤103億元，較去年下半年增長39%，按年則有所下滑，主因生產成本上升以及銅價、鋅價階段回調。

過去兩個月，紫金股價處於調整，惟近期有觸底回升的迹象，中東地緣政治惡化是其中的推動因素，惟更重要是內地經濟在近期也回穩，特別是製造業活動有所回暖，對其銅、鋰礦業務有利，加上紫金或減少併購，料有條件增加回饋股東，這對推動股價有利，建議11.5港元吸納，上望阻力位13.5港元，跌破支持位10.5港元則止蝕。

英皇資本財富管理方案總監 陳錦興（作者為註冊持牌人士）