專家點評：英國債未來一年收息回報吸引

英國國債市場在今年6月受累市場較激進的預期加息路徑，當時預計利率峰值在2024年3月或達6.23厘。但夏季至今情況明顯有別，由於整體通脹大幅下降，以及市場對英國經濟增長放緩的擔憂日益加劇，市場目前預計英國利率峰值到今年底將達5.5厘左右。英國兩年期和5年期國債收益率自今年7月以來大幅下跌，兩年期債息由7月最高約5.5厘下跌至4.93厘，5年期債息由最高4.91厘跌至4.56厘。

英國短期和中期國債收益率已經見頂。隨着英倫銀行暫停加息周期，並且市場開始預期明年夏季將首次減息0.25厘，在短期利率下跌幅度比長期利率大的情況下，或令收益率曲線進一步陡峭。

料經濟放緩 通脹續下行 下一次英倫銀行貨幣政策委員會會議將於11月2日舉行，期間將公布更多涉及勞動市場、國內生產總值（GDP）增長和通脹等宏觀數據。英國9月服務業採購經理指數（PMI）從8月的49.5輕微下跌至49.3，是兩個月以來最弱，顯示新冠疫情後的提振效用已開始減弱。儘管收縮幅度很小，但PMI下降是需求疲軟和消費者減少非必需品消費的結果。未來幾周數據將延續目前勞動市場略有放緩、經濟增長減慢及通脹繼續下行趨勢。

因投資者或留意到更多證據顯示GDP增長放緩，而轉向優質資產並投資英國國債以降低風險，且願意拉長債券組合存續期到比5至7年更長，所以短期內英國收益率曲線可能趨於平坦。然而，隨着市場預期英倫銀行在明年下半年開始寬鬆貨幣政策，短期和中期國債收益率因此大幅下跌，令英國國債收益率曲線在未來中期更陡峭。

英國國債目前的收益率在未來12至18個月仍然非常有吸引力，為持有英鎊的英國和歐洲本土投資者提供絕佳的利息收入和投資總回報機會。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管 廖嘉豪