宏觀視野：美股仍樂觀 分段布局大型股

上周美國公布多項就業數據，顯示美國勞動市場雖有放緩迹象，但仍較疫情前熾熱。

首先，上周公布的首次申領失業救濟人數由20.5萬人增加至20.7萬人；連續申請失業救濟人數由前值的166.5萬人輕微下滑至166.4萬人，兩項數據同樣低於市場預期。當經濟接近衰退時，申領失業救濟通常會上升至30萬人以上，甚至更高，較低的申請量顯示經濟環境穩定。

債息高企 關注利率去向 另外，9月份非農就業人數增長33.6萬，超出預期及8月的增幅22.7萬人，也是自今年1月以來最強勁的增幅。9月份的平均時薪按年升4.2%，稍低於預期及8月份的4.3%，升幅是2021年6月以來最低的水平，不過時薪按年升幅仍高於疫情前。9月的失業率為3.8%，與8月相同，數字稍高於預期的3.7%，但疫情前（2000至2019年）的20年平均值為5.9%，現時的數字顯著低於長期平均值。

市場憂慮熾熱的勞動市場令大眾消費能力維持強勁，工資上升也有可能推升物價，令通脹更難下降至聯儲局的目標。不過，強勁的勞動市場數據未有顯著增加年底前加息的機會，芝商所的FedWatch工具顯示，現時年底前升息0.25厘的機會約在40%。不過，美國10年期國債孳息率一度升至4.85厘，是2007年以來最高的水平。現時市場關注本周四公布的消費物價指數（CPI），從而估計聯儲局往後的加息步伐。

企業有望抵禦逆境續增長 美股第三季業績將在10月中陸續公布，根據Factset公布的預估數據，未來4季的每股盈利預估均有所向上修正。即使面對持續偏緊的利率環境，以及在經濟增長放緩下，標普500指數中的大企業仍有望抵禦逆境，持續增長。

股票估值上，一方面股市已從7月中高位回落不少。另一方面，標普500指數各個板塊之中，除了資訊科技、能源及醫療保健的市盈率高於5年平均值之外，其他板塊的市盈率和過去5年的平均值相若或在平均值之下。

在盈利預估樂觀，估值未有過高的情況下，美股仍顯得吸引。投資者可考慮趁低或分段定額購入優質大型股，作中長線部署。

凱基亞洲投資策略部