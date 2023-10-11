新盤概況：雲海別墅5723萬成交
樓市交投轉慢，惟一手豪宅洋房仍有捧場客。新鴻基地產(00016)旗下馬鞍山雲海別墅，昨以5,723.8萬元再沽出一幢洋房。
上述成交為Lily Avenue 7號洋房，實用面積2,699方呎，三房連三套房間隔，附708方呎花園，成交呎價約21,207元。連同上周五的兩宗買賣，該盤5天內連售3座洋房，套現近1.8億元。
星凱‧堤岸連售兩伙
其他新盤亦不乏承接，中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，旗下沙田星凱‧堤岸昨連沽兩伙，包括5座18樓H室，實用面積528方呎，兩房梗廚設計，以931.4萬元易手，呎價約17,640元。自上月重推後累售16伙，套現逾1.9億元。
九龍建業(00034)將軍澳海茵莊園昨也售出1座29樓A8室兩房戶，實用面積428方呎，成交價731.5萬元，呎價約17,091元。何文田傲玟2座19樓A室，實用面積1,403方呎，昨以逾3,145.5萬元售出，呎價約22,420元。
睿峰重推累沽101戶
鼎珮集團持有的長沙灣睿峰，項目管理公司VMS鼎珮董事總經理陳玉成表示，今年2月初重啟銷售後累售101伙，套現近12億元，項目至今沽出290伙，總金額近28億元。該盤與中原合作，於10月31日或之前經該行入市的首名兩房買家，可獲贈8.88萬元餐飲禮券。
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