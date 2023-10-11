新盤概況：雲海別墅5723萬成交

上述成交為Lily Avenue 7號洋房，實用面積2,699方呎，三房連三套房間隔，附708方呎花園，成交呎價約21,207元。連同上周五的兩宗買賣，該盤5天內連售3座洋房，套現近1.8億元。

星凱‧堤岸連售兩伙

其他新盤亦不乏承接，中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，旗下沙田星凱‧堤岸昨連沽兩伙，包括5座18樓H室，實用面積528方呎，兩房梗廚設計，以931.4萬元易手，呎價約17,640元。自上月重推後累售16伙，套現逾1.9億元。