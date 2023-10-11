二手新常態 呎價七千幾

嘉湖劈百萬售 元朗單幢樓260萬沽 本港二手樓市再現新常態，藍籌屋苑呎價連環跌至「7字頭」有交易，天水圍嘉湖山莊套三房單位僅以480萬元成交，呎價約7,512元。而近期不少單幢私樓做價也挫至「2字頭」，元朗聯昇樓一房單位成交價260萬元，低市價約100萬元，成交呎價只有約7,670元。

天水圍嘉湖山莊本月已錄至少3宗呎價低於8千元成交，全為套三房單位。美聯王亦倫表示，上述翠湖居2座低層A室，實用面積約639方呎，9月底叫價580萬元放盤，因應市況兩度調整叫價，近日減至528萬元獲買家洽購，約半個月累積減價100萬元售出。

新界西二手樓湧現大量平價成交。該行張瑋津指，聯昇樓高層F室，實用面積約339方呎，屬遺產物業，早於6月開價380萬元，為求出貨，叫價一直調整，本月初已降至280萬元，其後再減20萬元沽。他指，同類型單位市價約360萬元。消息透露，同區益利大廈高層C室兩房戶，早前於8號風球下售295萬元，呎價約9,672元。

灣仔銀主盤3球有找 屯門置樂三寶10月暫錄至少3宗買賣，樓價下試低位。消息稱，利寶大廈一個低層單位，實用面積約234方呎，市傳成交價僅約222.8萬元，呎價約9,521元。

拍賣場上都有同類筍盤，港島樓低於「3球」易手。環亞物業拍賣昨拍出兩項銀主單位，包括灣仔道162至164號唐樓一個高層連天台兩房特色戶，實用面積約293方呎，天台面積約263方呎，搶高約23萬元，以291萬元易手，呎價約9,932元。

同場亦拍出將軍澳夾屋叠翠軒3座中層B室銀主盤，實用面積約614方呎，自由市場成交價541萬元，較開價高約61萬元，呎價約8,811元。但亦低銀行估價約20.3%。

多個市區大型屋苑樓價淪陷。消息指，茶果嶺麗港城1座高層單位，實用面積約517方呎，市傳售638萬元，呎價約12,340元，約3年帳面貶值約16%。

太古城則王傳返8年前 市場人士稱，鰂魚涌太古城夏宮閣高層兩房則王，市傳以約900萬元沽，呎價約15,517元，而對下一層單位於2015年曾以905萬元登記轉售，是次做價重返8年前。同區康怡花園F座單位，市傳售728萬元，約4年帳蝕逾40萬元，項目本月連錄兩宗貶值個案。

移民業主心急沽貨。香港置業胡國安指，牛頭角淘大花園J座低層兩房戶，放盤約兩個月，原業主移民一減再減，降價62萬元，以438萬元易手，呎價約11,587元，低市價約10%，屬2016年價位。

近日二手市場低價成交個案