旅遊復甦 郵輪票價漲37%勢再上調

隨着全球旅遊業復甦，機票固然搶手，郵輪業亦捲土重來。外媒引述Tripadvisor旗下郵輪評論網站Cruise Critic數據表示，今年12月加勒比海地區5晚郵輪的平均價格為736美元（約5,740港元），按年增長約37%；嘉年華等郵輪商紛表示，正將一些票價設定高於疫前的水平，且可能會進一步提高票價。

報道引述嘉年華行政總裁Josh Weinstein表示，公司不僅第三季每位乘客每天的淨收入創下歷史新高，預訂量同樣創下歷史新高，推動郵輪入住率和收入超過2019年的水平；又指隨着勞動力、食品和燃料成本持續上漲，公司擁有多個主要郵輪品牌，處於有利位置，可以推動明年的定價向上。

其實，早在7月，同業皇家加勒比行政總裁Jason Liberty已透露，由於需求激增，正考慮提高價格。分析指出，郵輪票價高企可能會持續下去，而加勒比海市場是目前最受歡迎的領域之一，郵輪公司不再被要求像以前那樣降低票價或提供更多優惠來吸引客戶預訂。