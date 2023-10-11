PC出貨季增10%脫困

調查機構IDC公布，今年7至9月全球個人電腦（PC）出貨量按年下跌7.6%至6,820萬部，按季則增長10.7%。該機構指出，儘管全球經濟依然低迷，但過去兩個季度的PC發貨量按季都有所增長，表明市場已經走出低谷。

聯想市佔率居首 IDC更明言，生成式人工智能（AI）可能會成為PC行業的分水嶺，事關據其預測，若可在電腦端進行高速數據處理、輕鬆使用AI功能的「AI電腦」在明年上市，銷售價格將大幅上升。事實上，PC製造商之一的惠普，其行政總裁Enrique Lores亦暗示將推廣類似的新產品，相信市場會引頸以待。

由於面臨更換周期和作業系統「Windows 10」終止支持等問題，IDC料要等到明年下半年以後，PC銷售額才能全面增長，並指市場復甦速度會很緩慢。

另一調研機構顧能發布的數據則顯示，全球第三季PC出貨量按年減9%至6,430萬部，其中蘋果公司出貨量按年減24%，惠普按年增6.4%，聯想則以25%的市場比重維持全球市佔首席。