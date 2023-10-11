IMF降明年全球經濟增長預測 睇淡歐元區

國際貨幣基金組織（IMF）和世界銀行年會正在摩洛哥召開，惟遇着以色列及巴勒斯坦又再爆發衝突，環球經濟風雨飄搖之際，IMF在最新的《世界經濟展望報告》中，將明年全球經濟增長預測降至2.9%，較7月時預計下調0.1個百分點。至於今年全球經濟增長預測則維持在3%，但仍較疫情大爆發之前20年（即2000至2019年）的平均年增長3.8%為低。

歐美經濟體方面，IMF下調歐元區今明兩年經濟增長預測至0.7%和1.2%，低於7月預測的0.9%和1.5%。惟因應美國第二季商業投資強勁以及消費增長強韌，調升美國經濟增長預測，由7月時估計的1.8%調高至2.1%，明年則由1%調高至1.5%；料失業率於2024年底升至4%見頂，之前的預測數字為5.2%。

至於亞洲新興市場和發展中經濟體，報告指將迎來穩定增長，經濟增速有望在今年升至5.2%，惟明年將會放緩至4.8%。

今年貿易削至僅升0.9% 另要留意，IMF同時下調今年全球貿易增長預測，由7月時的2%進一步下調至0.9%，遠低於2000至2019年間每年平均錄得4.9%的升幅，以反映貿易壁壘增加、供應鏈重組、美元升值等不利因素。

通脹方面，IMF則指，由於環球央行收緊貨幣政策，加上國際大宗商品價格下跌，全球通脹率預料會由2022年的8.7%，下降至今年的6.9%和明年的5.8%，又預料核心通脹將會緩慢回落，但大多數國家通脹應要到2025年才能夠回復至目標水平。

預期以巴衝突推高通脹 另邊廂，世界銀行首席經濟學家Indermit Gill表示，近期的以巴衝突或會推高通脹，並對貨幣政策產生潛在的連鎖反應，嚴重打擊發展中國家經濟。

他又認為，亞洲一些看似健康的國家，債務水平正在上升，或會拖累該地區經濟增長低過預測水平，並指政府向國內市場增加借貸，只會限制企業可獲取的信貸水平，削弱投資，繼而導致經濟增速放緩，同時批評二十國集團（G20）債務重組共同框架下的債務重組進展緩慢，直言加快這進程至關重要。